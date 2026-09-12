12 de septiembre de 2026 Inicio
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Cómo es el truco para saber si la carne está jugosa o seca sin necesidad de cortarla

Una técnica sencilla que puede ayudar a los cocineros a reconocer el momento justo para retirar la carne del fuego.

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Este es el truco para saber el punto de la carne sin cortarla.

Este es el truco para saber el punto de la carne sin cortarla.

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  • Una reconocida parrillera compartió un método práctico para reconocer el punto de la carne.
  • La técnica permite evaluar la cocción sin necesidad de cortar el corte.
  • El procedimiento utiliza una referencia sencilla con las manos.
  • La firmeza sirve para distinguir entre diferentes niveles de cocción.

Saber si una carne alcanzó el punto de cocción buscado suele ser una de las dudas más comunes al cocinar a la parrilla o a la plancha. Abrir el corte para comprobarlo puede hacer que pierda parte de sus jugos, por lo que existen distintas formas de calcular cómo está el interior sin tener que cortarlo. Una de ellas fue compartida por la parrillera Natu Lalo en el programa La cocina rebelde.

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Natu Lalo compartió un truco para saber el punto de la carne sin cortarla.

Natu Lalo compartió un truco para saber el punto de la carne sin cortarla.

El método utiliza solamente una mano y permite tener una referencia sobre la firmeza que tiene la carne durante la cocción. La idea parte de una comparación sencilla: la base del dedo pulgar cambia su resistencia cuando se la toca al juntar el pulgar con los distintos dedos. De esta manera, cada posición sirve como referencia para un determinado punto de cocción.

La técnica puede resultar especialmente útil para quienes todavía tienen dificultades para reconocer cuándo retirar un corte del fuego. No todas las personas prefieren la carne de la misma manera: algunos eligen un interior más rojo y jugoso, mientras que otros buscan una cocción mayor. Por eso, reconocer las diferencias de textura permite evitar abrir la pieza antes de tiempo.

Así es el truco que revela si la carne está seca o jugosa sin cortarla

Para poner en práctica el truco, hay que juntar el pulgar con los demás dedos de la misma mano y tocar suavemente la base del pulgar. Natu Lalo explicó que no es necesario hacer demasiada presión, sino prestar atención a cómo cambia la firmeza a medida que se pasa de un dedo al siguiente. "Poné los dedos así, sin apretar mucho", explicó durante el programa.

Hay que juntar el pulgar con los dedos de la misma mano y tocar suavemente la base del pulgar.

Hay que juntar el pulgar con los dedos de la misma mano y tocar suavemente la base del pulgar.

La parrillera señaló que la referencia permite distinguir diferentes puntos, desde una carne poco cocida hasta una preparación más hecha. Al unir el pulgar con cada dedo, la base se siente progresivamente más rígida. Esa resistencia se compara con la que presenta la carne para determinar si todavía está jugosa o si ya alcanzó una cocción mayor.

La explicación se basa en una idea simple: cuanto mayor es la resistencia que presenta la carne al tacto, más avanzada está su cocción. Así, en lugar de cortar el corte para mirar el centro, se puede recurrir a esta comparación como una guía rápida mientras está sobre el fuego. De todos modos, el método funciona como referencia práctica y la experiencia sigue siendo clave para encontrar el punto preferido.

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