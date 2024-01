Para la vuelta a las clases: cuáles son las mejores técnicas para estudiar según Harvard

Se acerca el inicio de clases y, luego de casi tres meses sin haber tocado un apunte, el comienzo resulta un tanto complejo. Es por eso que la universidad de Harvard reveló cuáles son las mejores técnicas de estudio para fijar conocimiento. “Make It Stick: the Science of Succesful Learning" aborda los métodos de estudio para que los alumnos puedan elegir la más acorde a sus necesidades.