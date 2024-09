Para conocer: 9 restaurantes que ofrecen pastas diferentes y originales

ALDOS RESTORAN - 2Orecchiette a la meditarránea.jpg

La pasta: Entre las propuestas de temporadas sobresalen los Orecchiette a la mediterránea, 100% caseros y amasados a mano. Se sirven con pomodoro fresco, orégano, perejil, albahaca y langostinos. Otra opción destacada son los Tagliatelle ripieni, rellenos de calabaza horneada, amaretti y parmesano, con manteca de salvia y piel de cítricos.

Dónde: Arévalo 2032, Palermo.

Más información en Instagram: @aldosrestaurante

CARMEN

En la esquina de Gurruchaga y Pasaje Coronel Cabrer, Carmen conjuga fábrica de pastas y restaurante. De hecho, desde su fachada se puede vislumbrar a los cocineros a través de amplios ventanales, preparando la pasta día a día. Nacho Feibelmann, ex participante de MasterChef, es quien comanda la cocina de este nuevo pastificio de Palermo, donde busca transmitir los sabores que lo acompañaron en su infancia.

Carmen - Tortelli.jpg

La pasta: Un plato con identidad propia son los tortelli de pesca, que además es el favorito de Nacho Feibelmann, ya que al ser oriundo de Rosario, tiene un estrecho vínculo con el río Paraná desde muy temprana edad. Para el relleno se usan tres variedades -surubí, boga y dorado-, que se asan sólo con rodajas de limón en kamado, a baja temperatura, para conservar la mayor cantidad de carne posible. La masa bicolor se prepara una parte con sémola al huevo y la otra con el agregado de carbón activado, imitando el tramado del surubí y de algunos pescados de río. Se finaliza con una manteca emulsionada e infusionada con lemongrass, una gelificación de cebolla morada y papel de limón fermentado, que aporta textura y altura.

Dónde: Dirección: Gurruchaga 1426, Palermo.

TANTA

De la mano del afamado chef Gastón Acurio, Tanta, donde se puede disfrutar de una auténtica experiencia de comida criolla peruana, se ha convertido en un referente de la tradición culinaria fusionada con los sabores del mundo. Bajo la dirección de Pablo Ardiles, Tanta ofrece una amplia variedad de platos abundantes, que abarca entradas, piqueos, ensaladas, platos principales, postres y cócteles.

Tanta - Ravioles asado.jpg

Las pastas: La carta de Tanta dedica un apartado entero a las pastas, donde se encuentran opciones realmente originales. Es el caso de los ravioles de loche a la parmesana (rellenos de zapallo loche y bañados de mantequilla a la parmesana), la pasta rockera (spaghetti con choritos de roca, tomate fresco, ajo, ají y su toque de vino blanco), tallarines saltados criollos al wok (con chicharrones de pollo), la pasta Mac and Chupe (con timbal de langostinos a la crema de chupe gratinado al horno con ocopa con langostinos) y los ravioles de asado (bañados en su propio jugo al vino tinto y crema).

Dónde: Esmeralda 938, esq. Paraguay, Retiro.

IL GIARDINO ROMAGNOLI

Il Giardino Romagnoli es un restaurante ubicado en la Recova de Posadas que permite adentrarse en los sabores de la gastronomía italiana. Su carta presenta opciones variadas, desde antipasti hasta pizzas, todo elaborado con productos frescos y de alta calidad. Una propuesta acorde al elegante y acogedor local, que cuenta con sectores variados y adaptables a diversas situaciones.

Il Giardino Romagnoli - tortelli toscani.jpg

La pasta: En su carta se distinguen los tortelli toscani al tartufo e funghi. Rellenos de espinaca, queso parmesano y ricota, se acompañan con una salsa de hongo porcini y trufa negra de Umbría, que le da el toque de sofisticación.

Dónde: Carlos Pellegrini 1576, Retiro; Posadas 1017, Retiro.

MONDONGO & COLIFLOR

La cantina de Parque Chacabuco Mondongo & Coliflor es un proyecto gastronómico basado en platos abundantes y caseros, a modo de celebración de la auténtica cocina argentina. En ese sentido, este bodegón dispone de un menú caracterizado por alternativas clásicas, preparadas con recetas familiares, que además son amigables para el bolsillo. Acompaña a esta experiencia su acogedora ambientación, para disfrutar de un reconfortante almuerzo o cena con familia, amigos o en pareja.

Mondongo & Coliflor - Sorrentinos.JPG

La pasta: Una de las estrellas de la oferta de Mondongo & Coliflor son sus pastas, elaboradas a mano en el propio local. En honor a su nombre, incluyen en la carta una original propuesta de sorrentinos rellenos con coliflor, portobello y queso gouda, que asegura una agradable combinación de sabores y texturas desde el primer bocado. Para acompañar este principal cuentan con salsas clásicas – fileto, bechamel, rosa– y otras más contundentes – estofado, bolognesa, crema de queso y pesto–. La casa sugiere acompañar esta preparación con una copa de vino.

Dónde: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

BIASATTI

La reconocida fábrica de pastas italianas Biasatti sumó recientemente su trattoría, un restaurante con más de diez opciones de pastas. El ristorante cuenta con la particularidad de que se puede ver en vivo el amasado y preparado de pastas mientras se almuerza o cena, ya que parte de la fábrica se encuentra a la vista del otro lado de un gran vidrio. En síntesis, en Biasatti se pueden comer pastas in situ, en el salón o en las mesitas de la vereda, o comprar para preparar en casa.

Biasatti Torellini.jpeg

La pasta: Las pastas se realizan con sémola de grano duro de trigo candeal y huevos de campo. Entre sus opciones se destacan los tortelloni de pollo de campo, mortadella con pistachos y parmesano, servidos con una emulsión de manteca de limón y parmesano. Una pasta muy original que combina ingredientes bien italianos, como corresponde en una vera trattoria.

Dónde: Ciudad de La Paz 1917, Belgrano.

COSI MI PIACE

Conocida por sus pizzas romanas, la cantina Cosi Mi Piace propone una completa carta de cocina italiana donde no faltan las pastas caseras, preparadas a base de sémola. Ofrecen diez variedades entre cortas, largas y rellenas, para acompañar con salsas artesanales a elección, entre opciones clásicas y sabores originales. En modalidad take away, se pueden comprar las pastas frescas para cocinar en casa, junto con pomodoro italiano y queso parmesano. Tener en cuenta que el stock varía de acuerdo a la producción del día.

Cosi Mi Piace - torteletis Barbabietola.jpg

La pasta: Un must de la carta son los torteletis Barbabietola, hechos con masa de remolacha y un relleno de ricota con queso pecorino y almendras tostadas. Otra opción fuera de lo común son los agnolotti de carne. En cualquier caso, entre las salsas a elección, hay variedades clásicas, como pomodoro, salsa crema o rosa, y sabores más jugados, como la de ricota tre salse (pomodoro, pesto y ricota de oveja) o la Cosi langostinos (a base de crema, langostinos, espinaca y parmesano).

Dónde: El Salvador 4618, Palermo.

ENERO RESTAURANT

Enero es un distinguido restaurante en la costanera porteña, que destaca por la ambientación selvática, una carta de primera inspirada en la cocina de tradición ítalo-argentina y barras con cócteles de autor y estacionales. El espacio invita a relajarse frente al río, mientras se disfruta de una interesante experiencia gastronómica, por ejemplo, con alguna de sus carnes en distintas cocciones o alguna de las pastas de la sección llamada “Italia en enero”.

Enero-Ñoquis de provoleta 2.jpg

La pasta: Las estrellas de la sección de pastas son los ñoquis grillados de provoleta, con una base de provolone rallado, que se sirven con pomodoro italiano, chips de ajo frito y hojas de albahaca fresca. Otra opción de estación es la de los tortiglioni nero di sepia, una pasta corta italiana con crema de langostinos y mejillones.

Dónde: Av. Rafael Obligado 7180, Costanera.

SAVVY

Savvy es un nuevo y elegante restaurante ubicado en el corazón de Recoleta. Este lugar se caracteriza por ofrecer una experiencia gastronómica y de coctelería de primera, ideal para disfrutar en un ambiente íntimo y chic. Su carta no sólo se distingue por su notable oferta culinaria, sino también por la cuidadosa selección de cócteles de autor y vinos, en un espacio cargado de sofisticación y toques VIP.

Savvy-cocteles1.jpg

Las pastas: Entre las pastas, resalta la girandola de remolacha, una suave pasta artesanal hecha a base de semolín, harina, huevos de campo y puré de remolacha. El relleno lleva queso de cabra untable, ricota y tomates secos hidratados, macerados en ajo y romero. Luego, se cocina en agua hervida y se sirve en un plato hondo, acompañado con una combinación perfecta de crema y ralladura de cítricos.

Dónde: Pacheco de Melo 2814, Recoleta