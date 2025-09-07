7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Para aliviar rápido: qué hacer si tenés dolor de pies

Los pies cuentan con una estructura compleja y con frecuencia no reciben el cuidado necesario. Por eso, el dolor en esta zona se puede prevenir siguiendo algunos consejos prácticos.

Por
Para aliviar rápido: qué hacer si tenés dolor de pies

Cuando aparece dolor en los pies, la causa más frecuente suele ser la sobrecarga mecánica, a menudo empeorada por el uso de calzado inapropiado. Esta tensión continua puede provocar distintas deformidades dolorosas, como los juanetes, que son protuberancias óseas en la base del dedo gordo, o los dedos en martillo, donde el dedo se dobla hacia abajo. También resulta común la aparición de callos por fricción y presión, así como el espolón calcáneo, un crecimiento óseo en la parte inferior del talón.

El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos.
Te puede interesar:

Correr sprints en la semana puede ser fundamental para la salud según un experto en longevidad: cuál es el motivo

El impacto de la sobrecarga no se limita a las deformidades óseas y cutáneas. La presión excesiva y la falta de soporte adecuado pueden generar torsiones y movimientos antinaturales en los pies. Estos movimientos pueden afectar los ligamentos del tobillo, que conectan los huesos y estabilizan la articulación, provocando dolor crónico, inestabilidad y un mayor riesgo de esguinces.

En conclusión, el dolor en los pies suele derivar de la manera en que se los cuida diariamente. El estrés constante y el calzado inadecuado son factores determinantes que pueden originar problemas que van desde deformidades hasta lesiones en ligamentos. Prestar atención a las señales del cuerpo y elegir un calzado que brinde soporte y protección resulta esencial para prevenir estas complicaciones.

pies

Qué podés hacer si tenes mucho dolor de pies

Cuidar los pies comienza con elegir el calzado adecuado. Siempre conviene usar zapatos cómodos que se ajusten bien y, si es necesario permanecer mucho tiempo de pie, optar por modelos anchos que eviten la compresión y proporcionen mayor estabilidad. La comodidad del calzado es clave para prevenir dolor y deformidades a largo plazo.

Incorporar pausas activas durante la rutina diaria contribuye a mantener los pies saludables. Girar los tobillos, caminar en puntas de pies o simplemente mover los pies mientras se está sentado ayuda a mejorar la circulación y reducir la fatiga. Estos pequeños ejercicios fortalecen los músculos y articulaciones de la zona.

La higiene de los pies es otro aspecto fundamental. Secarlos correctamente después del baño previene la proliferación de hongos y reduce la humedad que puede causar molestias. Además, aplicar cremas hidratantes no grasosas mantiene la piel suave y evita grietas dolorosas.

calentar pies

Los ejercicios específicos también favorecen la salud de los pies. Intentar agarrar una tela con los dedos fortalece los músculos y mejora la flexibilidad. Asimismo, masajear la zona media del pie haciendo rodar una pelota suave alivia tensiones y promueve la relajación de los músculos fatigados.

El cuidado profesional resulta indispensable para prevenir problemas más serios. Visitar al podólogo de manera regular permite detectar a tiempo deformidades, hongos o problemas en las uñas. Plantillas y cojines amortiguadores complementan este cuidado, evitando fricciones y protegiendo la estructura del pie durante las actividades diarias.

harvard
Los 8 consejos que debes seguir para correr y que no te duelan los pies.

Los 8 consejos que debes seguir para correr y que no te duelan los pies.

El descanso también cumple un rol preventivo. La mayoría de las veces, aliviar la presión y permitir que los pies reposen reduce el dolor de manera significativa. Sin embargo, existen señales que indican la necesidad de acudir al médico, como problemas circulatorios o de azúcar, pérdida de sensibilidad o uñas encarnadas que generan dolor, enrojecimiento o inflamación.

Es importante prestar atención a molestias intensas en el dedo gordo del pie, especialmente si no soporta ni el peso de la sábana. Este síntoma puede estar relacionado con ácido úrico elevado, conocido como gota, y requiere atención médica inmediata. Mantener una rutina de cuidado integral asegura pies saludables y previene complicaciones a largo plazo.

Noticias relacionadas

Este tubérculo se presenta como una opción valiosa y fácil de incorporar.

Un experto en longevidad reveló que si comes este alimento a diario mejorarás tu salud exponencialmente

La promoción está disponible en locales adheridos y se aplica sobre consumos minoristas.

Salud y cuidado corporal: así podés ahorrar en diferentes productos si utilizás Cuenta DNI

Cuál es el ejercicio ideal para mejorar nuestro bienestar general.

No es yoga: el ejercicio que tonifica los músculos y ayuda a aliviar dolores

La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Existe una forma de evitar que los quesos se descompongan rapidamente cuando se guarda en la heladera.

Ni un tupper ni papel film: el truco para guardar el queso y que no se pudra en la heladera

Conocé los tips para que tu ropa en desuso tenga una segunda vida y no contamine el Medio Ambiente

Reciclar y salvar: así podés reutilizar la ropa que te quedó vieja

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 9 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 27 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 27 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 28 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 29 minutos