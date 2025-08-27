Salud y cuidado corporal: así podés ahorrar en diferentes productos si utilizás Cuenta DNI

En agosto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, amplía sus propuestas de ahorro con un beneficio especial para farmacias y perfumerías. El atractivo principal es que el reintegro no tiene tope, lo que permite que el descuento crezca según el monto de la compra. La promoción está disponible en locales adheridos y se aplica sobre consumos minoristas.
Este beneficio se suma a las distintas promociones vigentes de la aplicación, que ya es utilizada por millones de usuarios en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Con descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, garrafas y más, Cuenta DNI se afianza como una herramienta clave para reducir gastos y organizar mejor el presupuesto mensual.
Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.
Banco Provincia
Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías con Cuenta DNI
El nuevo beneficio consiste en un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías, exclusivo para compras minoristas en comercios adheridos. Su diferencial es que no tiene tope de reintegro, por lo que el monto de devolución dependerá directamente del gasto realizado. Por ejemplo, una compra de $80.000 genera un descuento de $8.000.
La promoción está disponible todos los miércoles y jueves de agosto y septiembre de 2025. Para acceder, se debe abonar mediante la opción Pagar con QR de la app o utilizando Clave DNI, siempre con dinero en cuenta. El reintegro no es inmediato: puede acreditarse hasta en un plazo de diez días hábiles.
Entre las restricciones, no aplica para pagos con transferencia, tarjetas de crédito o débito, ni a través de QR de otras billeteras digitales. Tampoco podrán acceder clientes con deudas vencidas en el Banco Provincia.