Salud y cuidado corporal: así podés ahorrar en diferentes productos si utilizás Cuenta DNI

En agosto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, amplía sus propuestas de ahorro con un beneficio especial para farmacias y perfumerías. El atractivo principal es que el reintegro no tiene tope, lo que permite que el descuento crezca según el monto de la compra. La promoción está disponible en locales adheridos y se aplica sobre consumos minoristas.

Este beneficio se suma a las distintas promociones vigentes de la aplicación, que ya es utilizada por millones de usuarios en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Con descuentos en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, garrafas y más, Cuenta DNI se afianza como una herramienta clave para reducir gastos y organizar mejor el presupuesto mensual.

El nuevo beneficio consiste en un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías, exclusivo para compras minoristas en comercios adheridos. Su diferencial es que no tiene tope de reintegro, por lo que el monto de devolución dependerá directamente del gasto realizado. Por ejemplo, una compra de $80.000 genera un descuento de $8.000.

La promoción está disponible todos los miércoles y jueves de agosto y septiembre de 2025. Para acceder, se debe abonar mediante la opción Pagar con QR de la app o utilizando Clave DNI, siempre con dinero en cuenta. El reintegro no es inmediato: puede acreditarse hasta en un plazo de diez días hábiles.

Entre las restricciones, no aplica para pagos con transferencia, tarjetas de crédito o débito, ni a través de QR de otras billeteras digitales. Tampoco podrán acceder clientes con deudas vencidas en el Banco Provincia.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025 Perfumerías y farmacias: 10% de ahorro los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope mensual de $6.000 por persona.

Mayores de 60 años: 30% de descuento en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un tope de $7.000 por mes.

Ferias, mercados y eventos: 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $4.000 por persona.

Pet shops y veterinarias: 40% de descuento todos los días de agosto, con tope de $4.000 semanales.

Gastronomía: 30% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $5.000.

Universidades bonaerenses: 40% de reintegro todos los días, con un tope semanal de $4.000.

Jóvenes de 13 a 17 años: reintegro de $3.000 en recargas de transporte y celulares por mes.

Garrafas: 40% de descuento en compra o recarga, con un nuevo tope mensual de $4.500 por persona.