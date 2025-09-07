Por qué hay que dormir del lado izquierdo para vivir más años

Cuando se trata de salud, hay pocas cosas más importantes que un buen descanso. De hecho, los expertos sugieren dormir no menos de siete horas por día, ya que en caso contrario puede aumentar los problemas en nuestro cuerpo. Pero hay incluso más factores, hasta lo más pequeños detalles, que determinan cuál es la mejor forma de aprovechar el sueño.

Dentro de estos está la posición en la cual dormimos, y la doctora Helen Messier, directora médica y científica de Fountain Life, destacó que dormir del lado izquierdo nos hace vivir más años. Otros expertos, por su parte, coincidieron y compararon los beneficios con otras posturas para dormir.

Por el contrario, dormir boca abajo es la peor postura según la doctora Messier, quien explicó que genera tensión en el cuello, presión sobre la columna y puede dificultar la respiración. Andrew Colsky, fundador del National Sleep Center, agregó: “Dormir boca abajo implica girar la cabeza para respirar, lo que afecta la alineación del cuerpo”.

La razón por la que hay que dormir del lado izquierdo para vivir más años Dormir de costado, especialmente sobre el lado izquierdo, puede contribuir a la longevidad. Según declaró Messier al sitio Parade, esa posición favorece la limpieza del cerebro, mejora la circulación y facilita la digestión.

En detalle, dormir en esta posición estimula la depuración linfática, el sistema del cerebro que elimina residuos y toxinas mientras dormimos. Además, mejora la circulación sanguínea, ya que reduce la presión sobre la vena cava (clave en personas con problemas cardíacos o mujeres embarazadas).

Colsky añadió información sobre los beneficios en la digestión: "Al acostarse del lado izquierdo, los alimentos y enzimas fluyen naturalmente hacia abajo, lo que ayuda a prevenir el reflujo". Asimismo, expertos sugieren que esta posición puede reducir la acidez y facilitar el tránsito intestinal, ya que estómago y páncreas se ubican en ese mismo lado del cuerpo.