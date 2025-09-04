No es yoga: el ejercicio que tonifica los músculos y ayuda a aliviar dolores

Cuál es el ejercicio ideal para mejorar nuestro bienestar general.

Pexels

El ejercicio se ha convertido en la actividad central de muchas personas que buscan mejorar su salud física. Con diferentes variantes, deportes y rutinas, como el yoga o el gimnasio, se pueden conseguir resultados impresionantes que no solo nos permite alcanzar la forma que buscamos, sino que además promueve nuestro bienestar general.

En este sentido, antes de iniciar cualquier actividad física, es esencial comprender el rol crucial del estiramiento. Esta fase inicial suele ser ignorada frecuentemente, un grave error, ya que no solo prepara el cuerpo para el esfuerzo físico, sino que también contribuye a evitar lesiones.

Lotti Sorrell, fundadora de Longevity Fitness, destacó en una entrevista con la Revista GQ la necesidad de preparar el cuerpo de forma adecuada antes de realizar actividades fuera de la rutina diaria. Según la personal trainer, este proceso ofrece múltiples beneficios para nuestro cuerpo.

Beneficios de hacer estiramientos Estos son los beneficios que se destacaron de hacer estiramientos:

Mejora la flexibilidad: los estiramientos frecuentes mantienen y aumentan la flexibilidad de músculos y articulaciones, lo que favorece una mejor movilidad y previene lesiones.

Reduce la rigidez muscular: estirar los músculos con regularidad disminuye la rigidez, especialmente tras largos periodos de inactividad o sedentarismo. De esta forma, el cuerpo estará más distendido para realizar la actividad.

Previene lesiones: un cuerpo flexible y bien estirado tiene menor riesgo de sufrir lesiones musculares y articulares durante actividades físicas intensas o repentinas.

Mejora la circulación sanguínea: los estiramientos incrementan el flujo sanguíneo hacia los músculos, lo que optimiza la circulación y ayuda a eliminar toxinas del organismo.

Promueve una mejor postura: estirar con regularidad favorece la alineación adecuada de la columna vertebral y mejora la postura corporal en general.

Reduce el estrés: los estiramientos también ofrecen beneficios mentales al relajar el cuerpo y disminuir los niveles de estrés y tensión muscular.