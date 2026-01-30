Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa que quedó séptima a nivel mundial

Se trata de uno de los destinos más visitados en la costa bonaerense.

Mar del Plata , conocida cariñosamente como "La Feliz" , es el destino turístico más emblemático de la costa atlántica argentina. Ubicada en la provincia de Buenos Aires, esta ciudad combina a la perfección la magnitud de una metrópolis con el encanto de sus extensas playas y acantilados.

“Mardel” fue reconocida como una de las siete mejores playas en un ranking internacional. World Travel Awards posicionó a la ciudad balnearia en el centro de la escena mundial, destacando su capacidad para competir con los destinos más icónicos y paradisíacos de la región y el mundo como Río de Janeiro o las Islas Galápagos .

Este reconocimiento resalta la inmensa versatilidad de sus costas, que ofrecen desde la energía de la Playa Bristol hasta la exclusividad de Playa Grande y la serenidad de sus acantilados al sur. Con esta mención, Mar del Plata reafirma su estatus como un destino de clase mundial , consolidando una propuesta que combina infraestructura de primer nivel, una gastronomía de excelencia y esa magia que sigue cautivando a los turistas que la eligen verano tras verano.

Mar del Plata se encuentra en el partido de General Pueyrredón , al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 415 kilómetros de CABA.

Su ubicación es estratégica para quienes desean recorrer otros puntos de la Costa Atlántica, ya que Villa Gesell está solo 105 km hacia el sur por la Ruta 11 y a 130 km de Pinamar. Miramar es su vecina más cercana, a tan solo 45 km .

Qué puedo hacer en Mar del Plata

La oferta de actividades en esta ciudad costera es inagotable, ideal tanto para una escapada rápida como para vacaciones largas. Sus playas son el principal atractivo durante la temporada de verano. Podés elegir entre la movida surfista de Playa Grande, la tranquilidad familiar de Punta Mogotes o el entorno virgen de las playas del sur y los Acantilados.

Mar del Plata

El teatro es de las salidas más comunes durante los meses de enero y febrero, con celebridades de todo el país que viajan a hacer temporada en La Feliz. La peatonal es otro punto emblemático para hacer compras y pasear después de la playa.

Visitar el Centro Comercial del Puerto es un imperdible para comer pescados y mariscos frescos, además de ver de cerca a los lobos marinos. Para caminatas y paseos culturales los lugares más recomendados son: la Rambla, visitar el Torreón del Monje, entrar al Museo MAR (de arte contemporáneo).

Explorar la naturaleza de esta zona de la provincia también puede ser un gran plan para correrse un poco de los días de playa. El Bosque Peralta Ramos es un oasis de pinos y paz, perfecto para una tarde tranquila en conexión con el entorno natural. También se puede hacer una excursión a la cercana Sierra de los Padres para disfrutar de vistas panorámicas.

Cómo llegar a Mar del Plata

La vía principal para viajar a Mar del Plata en auto es la conocida Autovía 2. El trayecto suele durar entre 4 y 5 horas, si contás con la suerte de que un tránsito fluido

Una de las opciones más elegidas por su comodidad y precio es el tren. Sale desde la Estación Plaza Constitución y llega a la Terminal Ferroautomotora en unas 6 horas. Decenas de empresas parten desde Retiro, Liniers o Dellepiane. El tiempo de viaje es de aproximadamente 5 horas.

Quienes deseen acortar los tiempos de viaje tienen la posibilidad de ir en avión. Los vuelos parten desde Aeroparque o Ezeiza y aterrizan en el Aeropuerto Ástor Piazzolla en apenas 45 a 60 minutos.