19 de septiembre de 2026 Inicio
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Ofrecen trabajo cerca de las Cataratas del Iguazú con hospedaje incluido: cómo es y cuáles son los requisitos

Una convocatoria ofrece alojamiento a cambio de colaborar en un hostal familiar de Puerto Iguazú. Cuáles son las condiciones y cómo postularse.

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El hostal familiar está ubicado en el centro de Puerto Iguazú
El hostal familiar está ubicado en el centro de Puerto Iguazú, Misiones.
  • La oportunidad está disponible en Puerto Iguazú, Misiones.
  • El intercambio contempla alojamiento durante la estadía.
  • La convocatoria requiere disponibilidad para colaborar varias horas por semana.
  • Es necesario cumplir con determinadas condiciones para postularse.
  • La propuesta está publicada en una plataforma de voluntariado.

Ofrecen trabajo cerca de las Cataratas del Iguazú con hospedaje inlcuido: una propuesta de voluntariado permite vivir temporalmente en Puerto Iguazú a cambio de colaborar en un hostal familiar. como es y cuales son los requisitos

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La convocatoria establece una serie de condiciones para quienes quieran participar del intercambio. El requisito principal es contar con un buen dominio de inglés, debido a que el hostal recibe viajeros extranjeros. Los interesados deben crear una cuenta en el sitio, revisar las condiciones de la propuesta y enviar una solicitud para postularse.

Quienes quieran participar pueden consultar las evaluaciones de otros voluntarios antes de enviar su solicitud. El perfil del anfitrión registra calificaciones de 5,0 en precisión de la información y de 4,9 en intercambio cultural y comunicación.

La convocatoria incluye alojamiento y busca personas con disponibilidad para realizar distintas tareas durante 25 horas semanales.

Así es el trabajo en un hostal que ofrecen cerca de las Cataratas del Iguazú

La propuesta fue publicada en la plataforma Workaway y ofrece la posibilidad de participar de un intercambio cultural en Puerto Iguazú, Misiones, con una estadía mínima de tres semanas. A cambio del alojamiento, las personas voluntarias deben cumplir una jornada de cinco horas diarias, equivalente a 25 horas semanales. Las tareas se desarrollan principalmente en un pequeño hostal familiar ubicado en el centro de la ciudad.

La función principal de la convocatoria es la atención en recepción. Entre las actividades previstas se encuentran:

  • Recibir a los huéspedes al momento del check-in.
  • Acompañar las salidas y realizar el proceso de check-out.
  • Responder consultas de los viajeros.
  • Brindar información sobre Puerto Iguazú y sus principales atractivos.
  • Orientar sobre los recorridos hacia las Cataratas del Iguazú.
  • Informar sobre las opciones de transporte, como colectivos y taxis.
  • Mantener el orden de los espacios comunes.
  • Limpiar una piscina pequeña.
  • Colaborar en tareas sencillas de mantenimiento.

El alojamiento consiste en una habitación pequeña equipada con una cucheta, aire acondicionado y conexión wifi. El espacio puede ser compartido con otro voluntario, aunque no con los huéspedes del hostal. La oportunidad permite aprovechar los días libres para recorrer Puerto Iguazú y sus alrededores. Entre los lugares mencionados se encuentra el Hito Tres Fronteras, desde donde se pueden observar Paraguay, Brasil y los ríos Paraná e Iguazú.

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