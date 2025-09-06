Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

Con la llegada de los días más cálidos, la moda empieza a renovarse y los estilos frescos comienzan a tomar un mayor protagonismo. Nicole Neumann, referente indiscutida de tendencias, fue una de las primeras en marcar el pulso de la temporada con un look tan simple como elegante. Su elección no pasó desapercibida y ya parece convertirse en uno de los peinados más replicados de la primavera.

Durante su estadía en Miami, la modelo apostó por un accesorio clásico que vuelve a imponerse: el pañuelo. Usado como vincha, atado en la nuca y con los extremos cayendo de manera natural sobre la espalda, el detalle aportó un aire bohemio y sofisticado que potenció sus facciones.

El estilo no se quedó solo en el accesorio. L a modelo completó el look trenzando su pelo e incorporando los lazos del pañuelo , logrando un resultado que incluye tanto lo romántico como lo chic. Esta apuesta no solo suma un toque distintivo, también permite mostrar cómo los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Con este gesto de estilo, Nicole Neumann confirmó que los pañuelos ya no son solo un accesorio decorativo , sino un recurso versátil para el pelo. Fáciles de adaptar y con múltiples formas de uso, se perfilan como un aliado infaltable en la temporada primavera-verano.

El enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero sumó un nuevo capítulo luego de que el exfutbolista presentara una denuncia por incumplimiento del acuerdo legal respecto a la crianza y el tiempo de convivencia con sus hijas. Según su entorno, la modelo habría modificado los planes que permitían a las niñas viajar a Mar del Plata para compartir momentos con su abuelo, quien falleció poco después. Este hecho profundizó la tensión y llevó a Cubero a asegurar que llevará la disputa “hasta las últimas consecuencias”.

En este contexto, Mica Viciconte, actual pareja del exjugador, decidió expresar su postura públicamente. En una entrevista durante su incorporación a un canal de streaming, explicó que no busca ocupar el lugar de madre en la vida de las hijas de Cubero, pero sí aclaró que respalda el cumplimiento de los acuerdos legales. “Si yo firmo algo, creo que hay que respetarlo. Confío en que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, sostuvo.

Cubero y Viciconte El exfutbolista y la mediática tuvieron su primer hijo Lucaen 2022. Redes Sociales

Viciconte también remarcó que la organización familiar y laboral es esencial para mantener la estabilidad, y deslizó que los conflictos con la modelo no la sorprenden tras varios años de disputas. “Ya sé todo lo que va a pasar, nada me sorprende. Yo estoy enfocada en mi trabajo y en proyectos nuevos”, señaló, marcando distancia de la polémica.

La influencer además advirtió sobre el impacto que estas disputas mediáticas pueden tener en los menores. Desde su rol de madre, subrayó la importancia de proteger a los chicos y evitar que se conviertan en rehenes de los conflictos adultos. Por último, al ser consultada sobre otros casos mediáticos, como el de Wanda Nara y Mauro Icardi, opinó que se trata de “temas muy delicados” y cuestionó la exposición pública excesiva.