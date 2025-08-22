No más Labubus: así son los beauty bag charms, la nueva moda en el mundo de la belleza

Esta tendencia reemplaza a los clásicos muñecos de peluche, gracias a la posibilidad de combinar estilo y practicidad con piezas de lujo y diseño.

Su auge responde al interés de la Generación Z y de fanáticos del mundo fashion que buscan piezas versátiles y personalizadas.

Los clásicos Labubus, esos peluches creados por Kasing Lung que dominaron las carteras durante los últimos años, empiezan a perder protagonismo frente a una nueva tendencia que pisa fuerte en 2025: los beauty bag charms . Estos accesorios miniatura mezclan diseño, practicidad y un toque fashion, convirtiéndose en la tendencia de la temporada.

La clave de su éxito está en que no solo decoran bolsos o mochilas, sino que además permiten llevar productos de belleza siempre al alcance de la mano. Balsamos, sombras de ojos, glosses y hasta perfumes ahora forman parte de pequeños dijes de lujo que suman funcionalidad a la estética. Su auge responde al interés de la Generación Z y de fanáticos del mundo fashion que buscan piezas versátiles y personalizadas.

Con propuestas de f irmas icónicas como Dior, Fendi, Fenty Beauty, Carolina Herrera o Louis Vuitton, los beauty bag charms se afianzan como un fenómeno global. Cada modelo reúne identidad de marca, practicidad y espíritu coleccionista, lo que los convierte en accesorios muy deseados tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Los beauty bag charms dieron un vuelco al concepto de accesorio al unir el mundo del estilo con el del cuidado personal. Su atractivo se encuentra en que cada pieza funciona como un dije que se engancha a bolsos o mochilas, pero que al mismo tiempo contiene productos de maquillaje o fragancias listos para usar en cualquier momento del día.

Entre los más buscados se encuentra el Dior Beauty Le Baume, un tratamiento multiuso en edición compacta con portabálsamo incluido que hidrata y aporta un toque de lujo instantáneo. Carolina Herrera, pionera en este formato, lanzó una colección de 20 sombras de ojos en estuches joya que se combinan entre sí y se transforman en accesorios únicos.

Otra propuesta que gana fanáticos es el Gloss Bomb de Fenty Beauty en versión mini, que viene acompañado de un llavero e incluye tonos icónicos como el Fenty Glow y nuevas variantes brillantes como el Pink Dragonfly. En la misma línea, Fendi apostó por un perfume holder confeccionado en piel de becerro con herrajes dorados, ideal para llevar fragancias en tamaño reducido sin perder sofisticación.

beauty bag charms Grazia

Louis Vuitton también sumó su propia versión con un hair clip bag charm que mezcla utilidad y diseño, gracias a una pinza para el pelo convertida en pieza decorativa con el clásico monograma LV. Finalmente, marcas como CAFP(E) sorprendieron con mini perfumes en formato dije con diferentes aromas, desde notas frutales hasta acordes de madera, pensados para quienes buscan variedad en un solo accesorio.

La versatilidad de los beauty bag charms también se refleja en cómo se lucen. Pueden mezclarse entre sí para crear un estilo personalizado, sumarse a looks casuales para darles un aire chic o utilizarse como un detalle elegante en ocasiones más formales. La doble función, decorar y ser útiles, es la fórmula que los ubica como el accesorio estrella de este año.