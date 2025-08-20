20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Efecto cara lavada: cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año

Es la nueva tendencia que resalta la belleza natural: te contamos cómo cuidar tu cutis para que siempre luzca fresco, saludable y radiante sin necesidad de maquillaje.

Por
¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?.

¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?.

El efecto cara lavada es una de las tendencias de belleza más buscadas en los últimos años. Consiste en lograr un look natural, fresco y luminoso, como si no llevaras maquillaje, pero con un rostro cuidado y radiante. ¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?

Estas tecnologías están transformando la forma en que se aborda la prevención del envejecimiento.
Te puede interesar:

Estas son las cinco tendencias más utilizadas por las mujeres mayores de 50 años para prevenir las arrugas

Este tipo de estilo estético no es solo una moda, sino una filosofía de belleza que busca reconectar con lo natural. Con rutinas simples y cuidados básicos, es posible mantener la dermis fresca y luminosa en cualquier época del año. Más que un truco sofisticado, se trata de resaltar lo mejor de vos misma sin necesidad de excesos.

Lejos de la idea de ocultar imperfecciones, esta técnica busca resaltar la belleza real a través de rutinas simples y productos que realcen la luminosidad.

cara lavada

La importancia de una buena limpieza facial

El primer paso para alcanzar el efecto cara lavada es mantener una limpieza diaria adecuada. Lavar el rostro dos veces al día con un limpiador suave ayuda a eliminar impurezas, exceso de grasa y restos de contaminación que opacan la piel. Este hábito es esencial para que el cutis respire y conserve su frescura natural.

Hidratación: la clave de la luminosidad

Una piel bien hidratada es sinónimo de vitalidad. Aplicar cremas humectantes según tu tipo de piel es fundamental para mantener la elasticidad y el brillo. Además, sumar productos con ácido hialurónico o glicerina puede potenciar el efecto jugoso y saludable que caracteriza al estilo cara lavada.

Protector solar todo el año

El uso de protector solar no solo previene el envejecimiento prematuro y las manchas, sino que también ayuda a que la piel se vea uniforme y luminosa. Aunque muchas personas lo usan únicamente en verano, los especialistas recomiendan aplicarlo todos los días del año, incluso cuando está nublado.

Alimentación y descanso, aliados de la piel

El aspecto natural también depende de los hábitos diarios. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, beber suficiente agua y dormir bien repercute directamente en la salud de la piel. Un cuerpo descansado y nutrido refleja un rostro más fresco y con mejor tono.

Maquillaje minimalista para potenciar el efecto

Aunque el efecto cara lavada apunta a un look sin maquillaje, algunos productos ligeros pueden ayudar a realzarlo. Una base ligera, un toque de rubor en crema y un bálsamo labial pueden dar un aspecto más uniforme sin perder la naturalidad. La idea es que el maquillaje se note lo menos posible.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cuero cabelludo actúa como la base sobre la que se construye la salud capilar. 

Por qué el cuidado del cuero cabelludo es un punto clave para mostrar el pelo con una belleza única

 En su última recopilación de consejos, la empresaria compartió estrategias fáciles de adaptar.

Una famosa de nivel mundial reveló los seis tips para mantenerse a la moda en el mundo de la belleza: qué dijo

El pelo de la Princesa de Gales viene siendo objeto de admiración en todo el mundo.

Cuál es el secreto de Kate Middleton para tener el pelo ideal y cómo lo fue perfeccionando con los años

La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento.

Estilo Carrie Bradshaw: cuál es el peinado de los 2000 que puede volver a ponerse de moda

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Una famosa modelo, a sus 48 años, sigue siendo una de las referentes de belleza y estilo en España.

Una famosa modelo reveló el truco secreto para cuidar su piel y evitar las arrugas en el rostro

Rating Cero

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

últimas noticias

play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 29 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 35 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 50 minutos

Renault actualiza el Kardian: nueva versión MY2025 para el mercado argentino

Hace 53 minutos
play

Acorralado por la oposición, el Gobierno ahora considera un aumento en las prestaciones de discapacidad

Hace 1 hora