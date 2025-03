No hace falta caminar 10.000 pasos al día: el truco para estar saludable, según un estudio

Aunque recorrer largas distancias por día es uno de los consejos más habituales, expertos señalan que la clave no está en la cantidad sino en la intensidad del ejercicio.

Una de las recomendaciones más escuchadas por las personas que buscan ponerse en forma es aquella que indica que hay que caminar 10.000 pasos al día para empezar a ver resultados positivos. Sin embargo, un reciente estudio señaló que no es necesario poner énfasis en la cantidad, sino en la intensidad.

La actividad física regular ayuda a reducir el peso y la grasa abdominal y, al minimizar los factores de riesgo, disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares o diabetes. Ahora, un estudio señaló cuál es el truco para estar saludable sin tener que caminar tanto.

caminar Caminar: el medicamento natura que sirve para prevenir el Alzheimer según Harvard.

Qué datos arrojó el estudio

El estudio publicado en el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports demostró que, si bien caminar 10.000 pasos por día ayuda a mantenerse saludable y sirve como motivación para muchas personas, es más efectivo aumentar la intensidad del ejercicio durante cortos períodos de tiempo.

"El análisis indica que se puede lograr un mayor volumen de ejercicio, pero es mejor combinar un mayor volumen con una mayor intensidad", explicó el principal autor del trabajo, el doctor Elroy Aguiar. "Si se observa el minuto de actividad más alto de las personas cada día, este fue un indicador claro de si presentaban uno o más factores de riesgo del síndrome metabólico", agregó.

El especialista aclaró que no es necesario hacer rutinas exigentes como el HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad), ya que alcanza con "acumular un alto volumen de caminata a lo largo del día y luego concentrarse en hacer al menos 30 minutos de caminata más rápida o trote".

"Al acumular un mayor volumen e intensidad de actividad, puedes reducir tu peso y grasa abdominal. El simple hecho de salir a caminar a un ritmo más rápido reducirá la presión arterial hasta aproximadamente 24 horas después del ejercicio", concluyó.