Ni el huevo ni la leche: este es el ingrediente secreto para que el chipá quede esponjoso

El chipá es uno de los clásicos más queridos de la mesa argentina y paraguaya, infaltable en desayunos, meriendas o como acompañamiento en reuniones. Su textura elástica y su sabor intenso lo convirtieron en una de esas preparaciones que nunca fallan cuando hay que compartir algo rico. Aunque la receta tradicional es bastante conocida, siempre aparecen variantes que sorprenden.
En este caso, fue Emily Lucius quien compartió en redes una versión exprés y sin gluten de estos bocados. Su propuesta es sencilla, se prepara en poco tiempo y busca garantizar que el resultado final sea aireado y con la crocantez justa por fuera. La influencer mostró que no hace falta complicarse demasiado para lograr chipás que compitan con los de cualquier panadería.
El detalle que más llamó la atención está en el ingrediente clave: el queso gouda, que funciona como el verdadero secreto para que la masa gane esponjosidad y no quede seca. Este tipo de queso, con su textura suave y un punto de dulzor, logra un equilibrio perfecto con la fécula de mandioca y el resto de los componentes.
Un detalle a tener en cuenta: si se baten previamente los huevos antes de sumarlos, la mezcla gana aún más aire y los chipás salen todavía más livianos. Además, quienes quieran un sabor más potente pueden combinar gouda con quesos como provolone, mozzarella o parmesano, aunque la base de esta versión sigue siendo el gouda para lograr la textura ideal.