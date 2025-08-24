Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hacen un lomo al champiñón riquísimo

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, son muchos los comensales que piden por un lomo al champiñón , un plato tan abundante como sofisticado.

Esta comida es una de las más aclamadas por los argentinos, y consiste en una preparación del lomo, una carne magra, tierna y con menos grasa en comparación con otros cortes, junto con una crema de champiñones que le da espesor y sabor intenso al plato. En este sentido, existen dos restaurantes que son especialistas en este plato .

San Telmo es un barrio donde se respira cultura e historia argentina. Sin ir más lejos, uno de los restaurantes donde mejor se come lomo al champiñón está ubicado al lado de la casa de Luca Prodan , cantante y líder de la banda Sumo. Se trata de La Taberna, una histórica cantina del barrio.

Con un lugar modesto, este sitio se jacta de tener deliciosos y abundantes platos, además de un excelente servicio al cliente . Aparte del lomo, ostenta otros platos como el bife de chorizo, las pastas y las empanadas. Asimismo, cuenta con envío a domicilio , otra alternativa para quienes no dispongan del tiempo para visitarlo.

La Taberna está ubicada en Adolfo Alsina 431 , y abre en dos turnos; el primero, desde las 9:30 hasta las 16, y el segundo, desde las 19:30 hasta las 00:30 . A este bodegón se puede acceder por diferentes líneas de colectivo, como el 24 o el 126. Asimismo, la estación Bolívar de la línea E del subte deja al comensal a escasas cuadras.

La Gran Taberna

Con porciones abundantes y una atención al público perfecta, La Gran Taberna destaca como uno de los restaurantes más recomendados del barrio de Congreso. Se trata de un sitio al cual se puede ir en pareja, con amigos o la familia, y ofrece una variada selección de platos que siguen la tradicional cocina española.

Uno de sus platos más destacados es el lomo al champiñón, servido de forma generosa y con mucho sabor. Asimismo, cuenta con otros como la cazuela de mariscos, rabas, tortilla a la gallega, paella española y gambas al ajillo. Al mismo tiempo, sus precios son accesibles para el público.

lomo al champignon

La Gran Taberna se encuentra ubicada en Combate de los Pozos 95. El bodegón está abierto todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 16 de la tarde y en el horario nocturno de 19:30 hasta las 24. Se puede acceder al lugar a través de colectivos como 90, 12, 151, 37, 6, 50, 37, 5 y 7, así como la estación Congreso de la Línea A del subte.