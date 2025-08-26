IR A
Claudia Villafañe chocó con su auto frente a la cancha de River: cómo está su salud

La empresaria impactó contra otro en avenida Udaondo, a la altura Puente Labruna, justo frente a la cancha de River, y se dirigió a un centro de salud para hacerse estudios médicos.

La empresaria chocó frente a la cancha de River.

La empresaria Claudia Villafañe sufrió un accidente en Núñez con su auto y se dirigió a una clínica privada por sus propios medios luego de sufrir un golpe en la cabeza. Si bien no se confirmó, la primera teoría es que la infracción fue cometida por la famosa.

El vehículo se dirigía por avenida Udaondo y entre el puente Labruna y avenida Del Libertador, la expareja de Diego Maradona habría decidido girar en U, algo que está prohibido en las avenidas, y provocó un choque inesperado cerca de las 10:30 del martes.

La periodista Marina Calabró contó en Lape Club Social que le escribió luego de enterarse la noticia y le respondió: “Fue un choque nada más”. Ante eso, sumó la información brindada por el periodista Guido Záffora, a quien Claudia le contestó: “Estoy bien”. El periodista Ernesto Arriaga confirmó en América que sufrió un golpe en la cabeza y un corte en la cabeza.

En las próximas horas se darán a conocer las cámaras de seguridad del lugar y confirmarán qué vehículo estaba en infracción, pero en una primera información el error habría sido de Villafañe.

