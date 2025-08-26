26 de agosto de 2025 Inicio
Romance a lo grande: Venus en Leo promete fuego para algunos signos, ¿cuáles son?

Con el planeta del amor entrando en el signo de la creatividad, algunos perfiles astrales se vuelven protagonistas.

Por
Venus entró en Leo

Venus entró en Leo, desatando una ola de pasión para algunos signos zodiacales.

El martes 25 de agosto de 2025, Venus entró en Leo, desatando una ola de pasión, creatividad y drama romántico. Algunos signos se encuentran especialmente favorecidos por esta explosión de energía amorosa y podrían experimentar encuentros intensos y expresiones cargadas de emoción, ¿cuáles son?

Venus en Leo: ¿cuál es el mejor ritual para atraer a tu alma gemela?
Venus en Leo: ¿cuál es el mejor ritual para atraer a tu alma gemela?

Leo es el signo del león, símbolo de creatividad, brillo personal y una necesidad innata de expresar lo que siente sin miedo al escenario. Con la llegada de Venus, el planeta del amor, la belleza y los afectos, esta vibra se intensifica y colorea el clima astral con chispas, romance y un toque dramático que invita a vivir los sentimientos a lo grande, sin medias tintas. Además, la fusión astral impulsa a todos los perfiles zodiacales a abrir el corazón, a buscar vínculos más auténticos y expresivos, y a dejarse llevar por la calidez de los gestos amorosos.

Es un tránsito que enciende el deseo de conectar desde la alegría, la creatividad y el placer, recordándonos que el amor también puede ser un acto de arte y celebración.

pareja chocando manos

¿Qué signos lo viven con más intensidad y por qué?

  • Aries

Con Venus transitando su 5ª casa de romance, placer y creatividad, Aries vibra con intensidad. El amor y la pasión se manifiestan con chispa, juego y atracción mutua. Es el momento ideal para coquetear y recordar lo divertido que puede ser enamorarse.

  • Leo

Al entrar Venus en su propio signo, Leo irradia magnetismo natural. La atención, la admiración y el encanto se multiplican: el corazón se abre y brilla. Es un tránsito ideal para liderar emocional y creativamente, recibiendo reconocimiento por lo que uno es.

  • Acuario

Venus forma un sextil con Urano en Géminis, lo que abre puertas a encuentros inesperados y liberadores para Acuario. La energía impulsa la autonomía en el amor y estimula nuevas y emocionantes formas de conexión, particularmente en la esfera personal o creativa.

  • Piscis

Con Venus en Leo trino a Neptuno retrógrado en Aries, Piscis se encuentra envuelto en un aura romántica y soñadora. Este aspecto favorece la conexión con emociones profundas, creatividad inspirada y momentos íntimos llenos de magia y disfrute espiritual.

