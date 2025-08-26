Además de velas y portavelas: así podés reciclar esta clásica lata de alimentos

Las latas de atún, presentes en casi todos los hogares, suelen terminar en la basura tras su uso. Sin embargo, estas pequeñas latas metálicas tienen un potencial enorme para convertirse en elementos funcionales y decorativos.
Cómo darles una segunda vida con proyectos simples, económicos y ecológicos que están marcando tendencia.
Basado en tendencias compartidas en publicaciones de redes sociales y sitios web especializados en manualidades, estas son dos formas innovadoras de aprovechar las latas de atún, ideales para quienes buscan proyectos DIY sostenibles y originales.
Gracias a su tamaño compacto y su forma resistente pueden convertirse en moldes para hornear perfectos para diversas recetas. Inspirado en tendencias de reciclaje creativo y publicaciones sobre upcycling (suprareciclaje o reutilización creativa) en la cocina, se pueden usar para preparar panes, minitortas, magdalenas o cupcakes de manera fácil y sostenible.
Las latas son ideales para porciones individuales y pueden soportar las temperaturas del horno sin problema.
Estas ideas no solo son prácticas, sino también sostenibles. Reutilizar latas de atún reduce el desperdicio, fomenta la creatividad y permite personalizar tu hogar sin gastar de más.
Además, proyectos como estos son perfectos para involucrar a toda la familia, ya que son simples y no requieren materiales costosos.