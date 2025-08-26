Además de velas y portavelas: así podés reciclar esta clásica lata de alimentos

Cómo darles una segunda vida con proyectos simples, económicos y ecológicos que están marcando tendencia.

Las latas de atún , presentes en casi todos los hogares, suelen terminar en la basura tras su uso. Sin embargo, estas pequeñas latas metálicas tienen un potencial enorme para convertirse en elementos funcionales y decorativos .

Basado en tendencias compartidas en publicaciones de redes sociales y sitios web especializados en manualidades , estas son dos formas innovadoras de aprovechar las latas de atún, ideales para quienes buscan proyectos DIY sostenibles y originales .

Gracias a su tamaño compacto y su forma resistente pueden convertirse en moldes para hornear perfectos para diversas recetas. Inspirado en tendencias de reciclaje creativo y publicaciones sobre upcycling (suprareciclaje o reutilización creativa) en la cocina, se pueden usar para preparar panes, minitortas, magdalenas o cupcakes de manera fácil y sostenible .

Las latas son ideales para porciones individuales y pueden soportar las temperaturas del horno sin problema .

Estas ideas no solo son prácticas, sino también sostenibles. Reutilizar latas de atún reduce el desperdicio, fomenta la creatividad y permite personalizar tu hogar sin gastar de más.

Además, proyectos como estos son perfectos para involucrar a toda la familia, ya que son simples y no requieren materiales costosos.