Ni Chascomús ni Lobos: la escapada cerca de Buenos Aires para pescar el fin de semana Este destino se presenta como una gran oportunidad para tener un espacio para distenderse. Por + Seguir en







Sumá este destino a la lista de cuerpos de agua ideales para jornadas de pesca. Municipalidad de Monte

La laguna de San Miguel del Monte es una alternativa cercana para pescar en otoño sin ir a destinos clásicos. El lugar está a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece buenos accesos. El pejerrey es la especie principal en esta época del año. Este destino permite combinar pesca, descanso y gastronomía en una escapada corta. Con la llegada del otoño, las escapadas de pesca en la provincia de Buenos Aires empiezan a reorganizarse alrededor de destinos que ofrecen mejores condiciones climáticas y menor circulación de turistas. En ese mapa, la Laguna de San Miguel del Monte aparece como una opción que gana terreno frente a lugares tradicionales como Chascomús o Lobos, sobre todo entre quienes buscan una salida breve.

San Miguel del Monte - REVISTA CABAL

Ubicada a unos 110 kilómetros de la capital, esta laguna combina cercanía, buen rendimiento y una infraestructura que permite organizar tanto una jornada de día como un fin de semana completo. Para quienes pescan, la baja de temperatura típica de esta época favorece la actividad de los peces, lo que se traduce en mejores resultados para quienes se acercan con equipo liviano o embarcados.

Dónde queda San Miguel del Monte San Miguel del Monte se encuentra al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de un corredor que históricamente fue elegido para escapadas cortas. La laguna está integrada al casco urbano, lo que facilita el acceso a servicios y evita traslados largos una vez en destino. Esta cercanía permite que muchos visitantes opten por viajes de ida y vuelta en el día, sin necesidad de planificación extensa.

Qué puedo hacer en San Miguel del Monte La pesca es el eje principal de la actividad, con el pejerrey como protagonista durante el otoño, aunque también se pueden encontrar carpas y bagres en distintos sectores. La laguna permite modalidades variadas, desde pesca de costa hasta salidas embarcadas con alquiler de botes disponibles en el lugar.