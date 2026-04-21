Europa ofrece más de 800 empleos en industria, turismo y hotelería: ¿en qué países son? El primer mundo vuelve a aparecer como una de las regiones con mayor oferta para sudamericanos que desean comenzar una nueva etapa laboral fuera de su país. Por + Seguir en







Europa ofrece más de 800 empleos en industria, turismo y hotelería.

Una nueva convocatoria internacional reúne cientos de oportunidades laborales para quienes buscan comenzar una etapa en el exterior

Dos destinos del continente concentran la mayor parte de las propuestas disponibles durante 2026

Una parte importante de la demanda está vinculada con producción, servicios y atención al público

Algunas empresas incluyen hospedaje, cobertura médica y asistencia durante la adaptación

Los programas contemplan tanto contratos formales como experiencias profesionales temporales Europa ofrece más de 800 empleos en industria, turismo y hotelería: el primer mundo vuelve a posicionarse como uno de los destinos más buscados por quienes en Sudamérica evalúan la posibilidad de emigrar para trabajar durante 2026. ¿En qué países son?

En medio del creciente interés por acceder a una experiencia laboral en el exterior, se conoció una convocatoria internacional que reúne más de 850 oportunidades entre trabajos formales y prácticas profesionales en distintos sectores de alta demanda.

El interés por este tipo de programas creció con fuerza entre jóvenes y adultos que buscan no solo mejores ingresos, sino también una oportunidad para sumar experiencia internacional y ampliar sus posibilidades profesionales. Para muchas personas, emigrar a Europa representa una alternativa para acceder a una mayor estabilidad económica en un contexto regional marcado por la incertidumbre laboral y la inflación en varios países sudamericanos.

mujer en el aeropuerto Cuáles son los empleos que ofrece Europa para quienes quieran emigrar Las vacantes se concentran principalmente en Polonia y España, dos países que en los últimos años comenzaron a captar cada vez más trabajadores extranjeros para cubrir puestos en áreas vinculadas con la industria, el turismo y la hotelería. La propuesta está dirigida a personas de distintos países sudamericanos que buscan desarrollarse en un entorno internacional con contratos regulados y acompañamiento durante el proceso migratorio.

En el caso de Polonia, gran parte de las oportunidades están enfocadas en sectores industriales y operativos. Allí se buscan trabajadores para tareas relacionadas con la manufactura, la construcción, la producción de alimentos y la agricultura especializada. También existen puestos para perfiles técnicos como soldadores, conductores y operarios con experiencia en líneas de producción. Uno de los principales atractivos de estas vacantes es que algunas empresas ofrecen beneficios adicionales como alojamiento subsidiado, cobertura médica y asistencia en español para facilitar la adaptación de quienes llegan desde otros continentes.

Polonia y España Por otro lado, España concentra una gran parte de las vacantes orientadas al rubro turístico, uno de los sectores más dinámicos del mercado europeo. Allí predominan las prácticas laborales y empleos temporales en hoteles, restaurantes y espacios gastronómicos. Los perfiles más buscados incluyen recepcionistas, asistentes de eventos, camareros, ayudantes de cocina y personal administrativo vinculado al turismo. En varios casos, además del salario o la ayuda económica mensual, algunos programas contemplan hospedaje y alimentación, lo que vuelve más accesible la experiencia para quienes llegan desde Sudamérica. Los requisitos pueden variar según el destino y el tipo de puesto, aunque en la mayoría de los casos se solicita contar con pasaporte vigente, disponibilidad para viajar, antecedentes laborales o académicos relacionados y la documentación necesaria para gestionar el permiso correspondiente. En algunas posiciones, especialmente dentro del sector hotelero, también puede valorarse el conocimiento de idiomas, aunque no siempre es un requisito excluyente.