Así es el truco con semillas de zapallo que fortalece tu jardín y protege tus plantas Este alimento, que muchas veces termina en la basura, puede convertirse en un gran aliado para mantener las plantas sanas y el jardín en mejores condiciones. Por Agregar C5N en









Dale uso a las semillas de zapallo para el bienestar de tu jardín. Nutrimea

Las semillas de zapallo pueden aprovecharse para mejorar el cuidado del jardín.

Su uso aporta beneficios tanto para la tierra como para el crecimiento de las plantas.

También ayuda a proteger el espacio verde de manera natural, sin productos químicos.

Con una preparación sencilla, puede aprovecharse de distintas formas en macetas y canteros. Muchos restos de alimentos que suelen terminar en la basura pueden tener una segunda vida en el jardín. Entre ellos se encuentran las semillas de zapallo, que con una preparación muy simple pueden convertirse en un aliado natural para mejorar la tierra y cuidar las plantas sin gastar dinero de más.

Aunque muchas personas las descartan después de cocinar, estas semillas aportan materia orgánica al suelo a medida que se descomponen. Esto ayuda a mejorar la estructura de la tierra, favorece la retención de humedad y permite una mejor aireación, condiciones importantes para que las raíces crezcan fuertes y sanas.

No tires las semillas de zapallo, usalas en tu jardín. CUKit Además de enriquecer el sustrato, las semillas de zapallo también son utilizadas como un repelente natural contra algunos insectos y hormigas. De esta manera, es posible proteger las plantas sin recurrir a productos químicos, una alternativa cada vez más elegida para el cuidado de jardines y macetas.

Cómo es el truco con semillas de zapallo Antes de utilizarlas, es importante prepararlas correctamente. El primer paso consiste en lavarlas para retirar los restos de pulpa y luego dejarlas secar completamente al aire durante uno o dos días. Este proceso ayuda a evitar la formación de hongos que puedan afectar la tierra.

Una vez secas, las semillas pueden colocarse alrededor de las plantas, enterrándolas apenas unos centímetros para que liberen sus nutrientes de forma gradual. Otra posibilidad es triturarlas y mezclarlas directamente con el sustrato, lo que acelera su incorporación al suelo.