Mirada monocolor: esta es la nueva moda que recuerda a las tendencias de los 2000

La mirada monocromática regresa con fuerza. Tonos metálicos y delineados sutiles marcan la tendencia.

La moda no solo mira hacia el futuro

La moda no solo mira hacia el futuro, sino también hacia atrás.

Una tendencia del pasado vuelve a marcar el ritmo en el universo del maquillaje. Se trata de la mirada monocromática. Inspirada en la estética que dominó la primera década del 2000, esta propuesta apuesta por resaltar los ojos con un único tono sumando brillo, sombras satinadas y delineados gráficos. El regreso se percibe tanto en redes sociales como en pasarelas internacionales, donde las firmas más reconocidas reviven esta tendencia con una nueva impronta.

Mientras el minimalismo parecía estar imponiéndose como norma, la generación Z trae consigo un giro nostálgico hacia estilos más expresivos. Influenciados por íconos de la cultura pop como Rachel Green o Miranda Hobbes, esta ola de maquillaje metalizado, con sombras frías y paletas intensas, recupera el espíritu creativo y audaz de principios del siglo XXI. La moda no solo mira hacia el futuro, sino también hacia atrás, rescatando looks que marcaron a toda una generación.

Acompañada por otras microtendencias como las pestañas invisibles y la vuelta de las cejas delgadas, la nueva mirada monocolor prioriza el impacto visual manteniendo la elegancia. La armonía entre ojos protagonistas y labios nude define un estilo equilibrado que juega con contrastes, reflejos y texturas para darle nueva vida a un clásico del maquillaje.

mirada monocolor extrema

Cómo es la nueva moda para el maquillaje que recuerda a la tendencia de los 2000

La propuesta monocromática se basa en acentuar los ojos utilizando una única gama de color en toda la zona: párpados, delineado e incluso el lagrimal. Este enfoque, que ya fue un éxito hace dos décadas, hoy vuelve a surgir con una mirada más pulida y creativa, integrándose de forma fluida con el resto del rostro. En lugar de los excesos del pasado, el maquillaje actual apuesta por terminaciones difuminadas y combinaciones que armonicen con los labios y el tono de piel.

Las sombras celestes, plateadas, lilas y rosadas dominan la paleta actual, con acabados que varían entre lo mate, shimmer y glitter. Firmas como Chanel dieron su aval en pasarela, mientras que celebridades e influencers adoptan el look desde versiones sutiles hasta interpretaciones más osadas. Un detalle muy importante es la integración del diseño de cejas, que ahora cobra protagonismo gracias a técnicas como el laminado, incluso por encima del uso intensivo de máscaras de pestañas.

mirada monocolor extrema

En paralelo, los glosses y delineados gráficos permiten un toque moderno, creativo y expresivo. Esta forma de maquillar invita a jugar con las formas, los reflejos y los volúmenes, y ofrece una amplia libertad a la hora de crear looks tanto para el día como para la noche.

