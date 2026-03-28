28 de marzo de 2026 Inicio
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MALBA, Plaza de Mayo y Casa Rosada: así fue el recorrido de una famosa actriz de Hollywood en su visita a Buenos Aires

Junto con su paso, la actriz ha dejado una huella de frescura y cercanía que pocos esperaban de una figura de su calibre.

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La reconocida actriz de Hollywood visitó Buenos Aires y fue furor

La reconocida actriz de Hollywood visitó Buenos Aires y fue furor

  • La actriz reconocida a nivel mundial llegó a Argentina sin anuncios previos ni agendas de prensa oficiales.

  • Eligió el restaurante Roux, donde el chef destacó que fue una comensal muy amable. Luego, pasó una tarde recorriendo las muestras del MALBA, uno de sus museos favoritos de la región.

  • Se movió con un perfil bajísimo, logrando pasar desapercibida en varios puntos turísticos. Se la vio muy interesada en la gastronomía local y el estilo de vida de los barrios históricos.

  • Además del arte, mostró interés por la arquitectura de la zona de Plaza de Mayo y la Casa Rosada.

Buenos Aires se ha convertido en el epicentro del glamour internacional este último fin de semana de marzo de 2026, tras la sorpresiva llegada de una de las actrices más icónicas de Hollywood. Lejos de ocultarse tras vidrios polarizados, la estrella decidió vivir la experiencia porteña de Turismo, trazando un itinerario que combinó la sofisticación del arte contemporáneo con la carga histórica de los puntos más emblemáticos de la capital argentina.

Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.
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La presencia de esta celebridad en Buenos Aires ha reavivado el debate sobre el magnetismo que la ciudad ejerce sobre las grandes producciones de la industria del cine. Con una agenda que incluyó cenas en exclusivos restó de Palermo y caminatas por las veredas empedradas de San Telmo, la figura pública realizó un recorrido imperdible.

Cómo fue la recorrida de Reese Witherspoon por Buenos Aires

-Reese Witherspoon

La llegada de Reese Witherspoon a la capital argentina en este marzo de 2026 se ha convertido en el suceso más comentado de la temporada, destacándose por un manejo absoluto del bajo perfil.

Lejos de las alfombras rojas y los anuncios oficiales, la ganadora del Oscar decidió recorrer la ciudad como una turista más, priorizando la gastronomía de élite y el circuito artístico porteño.

La primera pista concreta de su estancia surgió en el corazón de Recoleta, precisamente en el restaurante Roux, donde el chef Martín Rebaudino capturó una imagen junto a la protagonista de Legally Blonde, elogiando su sencillez y calidez durante una cena que transcurrió sin los protocolos habituales de las grandes estrellas.

El itinerario de la actriz no se limitó al buen comer, sino que incluyó una profunda inmersión en la cultura local. Su paso por el MALBA fue revelado de manera fortuita por la música Barbi Recanati, quien relató con humor el encuentro casual en las salas del museo. Este movimiento orgánico por los centros culturales refuerza la imagen de una viajera genuinamente interesada en la identidad latinoamericana, moviéndose con una naturalidad tal que le permitió eludir los radares mediáticos durante gran parte de su estadía.

Reese Witherspoon - viral

Entre el placer personal y posibles compromisos profesionales que aún no han sido revelados, la presencia de Witherspoon le ha devuelto a Buenos Aires ese aire de capital cosmopolita que fascina a las figuras más influyentes de Hollywood.

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