24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Así es El Jardín Oculto, el restaurante que está en Buenos Aires y ofrece una experiencia particular: ¿cómo llegar?

Lejos del circuito gastronómico más masivo, se posiciona como una joya escondida para quienes buscan algo distinto.

Por
Un lugar donde el tiempo parece detenerse

Un lugar donde el tiempo parece detenerse, la comida se disfruta sin apuro y cada noche se vive como una experiencia única.

  • Existe un restaurante oculto en Villa Urquiza que apuesta por la exclusividad.
  • Funciona en la terraza de un centro cultural.
  • Se accede solo si sabés que está ahí: no es visible desde la calle.
  • El espacio está pensado para una experiencia gastronómica distinta.

Así es El Jardín Oculto, el restaurante que está en Buenos Aires y ofrece una experiencia particular: en una ciudad donde sobran propuestas gastronómicas, existe un lugar que apuesta por lo contrario: la exclusividad y el misterio. ¿cómo llegar?

El fin de semana largo tuvo un movimiento turístico de baja intensidad
Te puede interesar:

El fin de semana largo tuvo un movimiento turístico de "baja intensidad"

Se trata de un lugar secreto en Villa Urquiza que funciona solo dos noches a la semana y promete una experiencia completamente distinta. Ubicado en la terraza de un centro cultural, este espacio combina gastronomía, ambientación y una propuesta íntima que lo convirtió en uno de los rincones más buscados por quienes quieren salir de lo convencional. Es importante tener en cuenta que está situado en Juramento 4686, en el barrio de Villa Urquiza y para acceder hay que ingresar al segundo piso del edificio.

En transporte público, se puede llegar fácilmente a través del tren Mitre (ramal José León Suárez), bajando en la estación Villa Urquiza, o utilizando la línea B de subte hasta la estación Juan Manuel de Rosas. Además, diversas líneas de colectivo circulan por la zona, especialmente sobre la avenida Triunvirato y sus alrededores.

El jardin oculto

Cómo es el jardín oculto de Buenos Aires que se destaca para visitar de forma exclusiva

El concepto de El Jardín Oculto empieza antes de sentarse a comer. Para llegar, hay que subir al segundo piso del Centro Cultural Cuerda Mecánica, donde el ritmo de la ciudad queda atrás. Se debe tener en cuenta:

  • Funciona solo viernes y sábados por la noche
  • Tiene cupo limitado: apenas unas pocas mesas
  • Se accede únicamente con reserva previa
  • La experiencia está pensada como algo íntimo y exclusivo

La iluminación cálida, la música suave y el entorno verde generan una atmósfera que invita a desconectar y disfrutar sin apuro. Asimismo, la cocina del espacio gastronómico se mueve entre el bodegón moderno y la cocina de autor, con foco en el producto y las cocciones largas.

El jardin oculto

Entre los platos más destacados:

  • Tira de asado de cocción lenta, ultra tierna
  • Tapa de asado ahumada y ojo de bife al kamado
  • Degustación de quesos con chutney
  • Mollejas grilladas con combinaciones gourmet
  • Goulash con sabor casero profundo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

El pueblo de la Patagonia que te encandila con su belleza.

Conocé la Argentina en 2026: el pueblo de la Patagonia que emociona con uno de sus rituales

Ubicado en el estado de Río Grande do Sul, este destino es una curiosa alternativa a las playas del país.

En este pueblo de Brasil el buen clima se mantiene todo el año y es perfecto para una escapada: cómo se llama

Bariloche se encuentra entre los destinos nacionales más elegidos en Semana Santa. 

Semana Santa 2026: los destinos más elegidos por los argentinos y cuánto cuesta viajar

Es un jardín oculto de Buenos Aires, abre solo dos veces por semana y ofrece una experiencia única

Es un jardín oculto de Buenos Aires, solo abre dos veces por semana y ofrece una experiencia única: cuál es

Rating Cero

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
play

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
play

No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja?

Moria Casán contó en detalle su pelea con una actriz.

Moria Casán reveló el incidente que tuvo con una actriz: "Pesada, desubicada, hinchapelotas, mala"

últimas noticias

El ejército israelí está basando su estrategia para crear una “zona de seguridad” en el sur del Líbano, semejante a la Franja de Gaza.

Israel anunció que ocupará el sur del Líbano hasta el río Litani para crear una "zona de seguridad"

Hace 13 minutos
Estela de Carlotto en la marcha a Plaza de Mayo.

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

Hace 25 minutos
play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Hace 39 minutos
El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

Hace 54 minutos
Los artistas se hicieron presentes en el acto de Plaza de Mayo. 

De Lali Espósito a Griselda Siciliani: los famosos que dijeron presente en la marcha del 24 de marzo

Hace 55 minutos