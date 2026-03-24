Así es El Jardín Oculto, el restaurante que está en Buenos Aires y ofrece una experiencia particular: ¿cómo llegar? Lejos del circuito gastronómico más masivo, se posiciona como una joya escondida para quienes buscan algo distinto. Por + Seguir en







Un lugar donde el tiempo parece detenerse, la comida se disfruta sin apuro y cada noche se vive como una experiencia única.

Existe un restaurante oculto en Villa Urquiza que apuesta por la exclusividad.

Funciona en la terraza de un centro cultural.

Se accede solo si sabés que está ahí: no es visible desde la calle.

El espacio está pensado para una experiencia gastronómica distinta. Así es El Jardín Oculto, el restaurante que está en Buenos Aires y ofrece una experiencia particular: en una ciudad donde sobran propuestas gastronómicas, existe un lugar que apuesta por lo contrario: la exclusividad y el misterio. ¿cómo llegar?

Se trata de un lugar secreto en Villa Urquiza que funciona solo dos noches a la semana y promete una experiencia completamente distinta. Ubicado en la terraza de un centro cultural, este espacio combina gastronomía, ambientación y una propuesta íntima que lo convirtió en uno de los rincones más buscados por quienes quieren salir de lo convencional. Es importante tener en cuenta que está situado en Juramento 4686, en el barrio de Villa Urquiza y para acceder hay que ingresar al segundo piso del edificio.

En transporte público, se puede llegar fácilmente a través del tren Mitre (ramal José León Suárez), bajando en la estación Villa Urquiza, o utilizando la línea B de subte hasta la estación Juan Manuel de Rosas. Además, diversas líneas de colectivo circulan por la zona, especialmente sobre la avenida Triunvirato y sus alrededores.

El jardin oculto Cómo es el jardín oculto de Buenos Aires que se destaca para visitar de forma exclusiva El concepto de El Jardín Oculto empieza antes de sentarse a comer. Para llegar, hay que subir al segundo piso del Centro Cultural Cuerda Mecánica, donde el ritmo de la ciudad queda atrás. Se debe tener en cuenta:

Funciona solo viernes y sábados por la noche

Tiene cupo limitado: apenas unas pocas mesas

Se accede únicamente con reserva previa

La experiencia está pensada como algo íntimo y exclusivo La iluminación cálida, la música suave y el entorno verde generan una atmósfera que invita a desconectar y disfrutar sin apuro. Asimismo, la cocina del espacio gastronómico se mueve entre el bodegón moderno y la cocina de autor, con foco en el producto y las cocciones largas.

El jardin oculto Entre los platos más destacados: Tira de asado de cocción lenta, ultra tierna

Tapa de asado ahumada y ojo de bife al kamado

Degustación de quesos con chutney

Mollejas grilladas con combinaciones gourmet

Goulash con sabor casero profundo