Los mejores 3 ejercicios físicos si solo tenés 10 minutos para entrenar Una sesión corta pero de alta intensidad puede activar múltiples grupos musculares de manera simultánea, mejorando la fuerza y la capacidad metabólica. Por + Seguir en







Cómo hacer ejercicio en casa: una rutina de 10 minutos.

Una rutina de fuerza de solo 10 minutos diarios genera grandes resultados a largo plazo.

Ayuda a mantener la masa muscular y ósea, previniendo la pérdida de densidad ósea.

Mejora la resistencia cardiovascular, la capacidad metabólica y la energía.

Físicamente, mejora el equilibrio y la postura; mentalmente, reduce el estrés. La incorporación de una rutina de ejercicios de fuerza breve pero intensa puede tener un impacto significativo en la salud. Dedicando no más de 10 minutos a un entrenamiento diario, se pueden obtener grandes resultados a largo plazo.

El principal beneficio de esta forma de ejercitarse, y quizás uno de los más notorios, es que ayuda a mantener y aumentar la masa muscular y ósea, lo cual es vital para prevenir la pérdida de densidad ósea a largo plazo.

A su vez, esto contribuye a mantener un porcentaje de grasa corporal saludable y a aumentar la energía. La alta intensidad en poco tiempo mejora la resistencia cardiovascular y la capacidad metabólica del cuerpo.

sentadilla en casa No cabe duda que realizar estos ejercicios con constancia y disciplina impacta positivamente en todo el organismo. Físicamente, mejora el equilibrio y la postura; mentalmente, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.

Cuáles son los 3 ejercicios físicos si solo tenés 10 minutos para entrenar El objetivo es realizar el circuito completo de los tres ejercicios, con unas 12 repeticiones por movimiento, repitiendo el ciclo tantas veces como sea posible durante los diez minutos establecidos.

Peso Muerto (con sobrecarga): de pie, con los pies separados a la altura de las caderas y las rodillas ligeramente dobladas, se inicia una flexión de cadera enviando los glúteos hacia atrás para levantar el peso, ya sea una mancuerna o cualquier objeto pesado. Luego, se levanta el peso enderezando el tronco. Este movimiento es muy funcional, trabajando glúteos, zona lumbar, abdomen y hombros. peso muerto (2) Sentadilla profunda: consiste en descender la cadera lo más bajo posible, manteniendo la espalda recta y el peso en los talones. Este ejercicio es primordial para la parte inferior del cuerpo, fortaleciendo piernas y glúteos , a la vez que se optimiza la movilidad articular y la estabilidad corporal.

consiste en descender la cadera lo más bajo posible, manteniendo la espalda recta y el peso en los talones. Este ejercicio es primordial para la parte inferior del cuerpo, , a la vez que se optimiza la y la estabilidad corporal. Movimiento combinado: para completar este entrenamiento, se sugiere integrar un ejercicio que involucre tanto el tren superior como el inferior. Ejemplos de combinaciones incluyen un press de hombros después de una zancada, o un remo después de un peso muerto. Este enfoque maximiza el trabajo de la masa muscular en un tiempo limitado.