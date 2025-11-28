La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Estos ejercicios ayudan a prevenir lesiones al fortalecer el cuerpo en movimientos rápidos. Son fáciles y no requieren elementos de gimnasio, ideales para realizar en casa.

Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad.

El entrenamiento de agilidad es un componente esencial para el desarrollo atlético integral, centrándose en la velocidad, la coordinación y la capacidad de reacción del sistema neuromuscular . Al igual que el equilibrio y la potencia, la agilidad tiende a disminuir con la edad si no se mantiene con práctica regular.

Este ejercicio fortalece los músculos y tiene un efecto vital en la longevidad: cuál es

Para trabajar esto, resulta fundamental incorporar una rutina que integre una serie de ejercicios dinámicos que impliquen cambios rápidos de dirección. Practicando tan solo un par de veces a la semana, se pueden ver mejoras dentro del primer mes.

La siguiente rutina de agilidad se realiza en 20 minutos y ofrece múltiples beneficios clave. Al fortalecer la conexión mente-cuerpo, mejora la coordinación y el equilibrio . Además, aumenta la velocidad y la capacidad de reacción , entrenando tu cuerpo y cerebro para acelerar, desacelerar y cambiar de dirección rápidamente.

Uno de los beneficios más importantes, principalmente para personas mayores de 40 años o para deportistas, es que ayuda a prevenir lesiones . Al fortalecer los músculos y mejorar la colocación del cuerpo, protege áreas sensibles como las rodillas, la espalda baja, y los hombros durante los movimientos rápidos. El entrenamiento por intervalos de alta intensidad aumenta el gasto calórico y mejora la resistencia física .

El tiempo total para realizar toda la secuencia de ejercicios es entre 20 a 25 minutos . Solo se dos objetos que puedas usar como puntos de referencia para marcar las distancias. Es recomendable moderar la intensidad, no hace falta hacerlo demasiado rápido exigiendo un esfuerzo mayor al cuerpo.

La rutina de agilidad consiste en hacer de dos a tres series de cada uno de los siguientes ejercicios:

Ejercicio carioca: desplazamiento lateral rápido cruzando los pies alternativamente por delante y por detrás. Se realiza durante 30 segundos en cada dirección, tres veces, para mejorar la coordinación lateral.

Ejercicio de la escalera: pisar rápidamente dentro y fuera de una línea o escalera de agilidad de 4,5 metros moviéndose lateralmente. Se hace por 30 segundos, tres veces, enfocándose en la velocidad y agilidad de los pies.

ejercicio con pelota

Pelotas de agilidad: soltar una pelota a la altura de las orejas, agacharse y atraparla con la misma mano después de un rebote. Se practica por 30 segundos, tres veces, para mejorar la coordinación ojo-mano y la velocidad de reacción.

Ejercicio del ocho: correr describiendo la figura de un ocho entre dos puntos separados de 3 a 4,5 metros. Se realiza por 20 segundos, tres veces, para mejorar el tiempo de reacción en giros y cambios de dirección.

Patinadores: saltar lateralmente de un pie a otro con un movimiento de vaivén, concentrándose en aterrizajes suaves y rápidos cambios de dirección. Se hacen 15 repeticiones (cambios de pierna) tres veces, buscando control y velocidad lateral.

Carreras de traslado: correr a toda velocidad entre dos puntos separados por unos 8 metros, deteniéndose brevemente en cada extremo. Se realiza por 30 segundos, tres veces, para trabajar la aceleración, el sprint y las paradas rápidas.