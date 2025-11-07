Cuál es el restaurante porteño donde la pizza se vuelve cultura El restaurante Eléctrica Pizza abrió su segundo local en Palermo y redobla la apuesta con una propuesta que combina técnicas napoletanas, inspirado en el Brooklyn de los años 80, con una carta diversa y un bar cultural. Por







Un nuevo espacio que invita a disfrutar de la comida sin solemnidad.

En el polo gastronómico de Palermo, un nuevo espacio invita a disfrutar de la comida sin solemnidad. Se trata de Eléctrica Pizza, un restaurante que sintetiza el espíritu de una pizzería artesanal con la energía de un bar porteño. Tras conquistar a los vecinos de Villa Crespo, la marca llega a este barrio con la idea de profundizar una fórmula que ya conquistó a los vecinos de Villa Crespo, donde se encuentra el primer local: pizzas de masa madre y harina orgánica, pastas caseras, precios accesibles y una ambientación descontracturada que rinde homenaje a los talleres mecánicos de Buenos Aires y al espíritu urbano neoyorquino.

Detrás del proyecto están Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport, amigos de toda la vida y empresarios con miradas complementarias. Sebastián viene del mundo gastronómico: trabajó en Europa, estudió cocina y diseño, y fue creador de restaurantes emblemáticos como Miranda y Brandon. Brian, en cambio, proviene del rubro textil y se dedica a la importación de telas, aunque su pasión por la cocina y los viajes foodies lo llevaron a volcar esa curiosidad en este emprendimiento en común. Juntos, apostaron a crear un lugar donde se coma bien, se escuche buena música y se viva una experiencia relajada.

El nuevo local, ubicado en Honduras 5903, exhibe paredes descubiertas, mesas escolares, una paleta de colores entre el gris, el blanco y el rojo, y dos barras que dividen el espacio entre el fuego del horno y la coctelería. En el primer piso, el Bar de Eléctrica —de próxima inauguración— sumará un piano bar con shows en vivo, ciclos acústicos, jazz y stand up, reafirmando el concepto de gastronomía como punto de encuentro cultural.

pizza3 Qué pedir en Eléctrica Pizza En la carta se distinguen las pizzas, como en su local antecesor. De masa madre y elaboración artesanal, hay combinaciones tentadoras para elegir. Entre las más destacadas, la Canchera (con anchoas de Hernán Viva y oliva), la Magic Mushroom (con hongos de portobello, aceite de trufa, mozzarella y parmesano), la Nolita (con burrata, pesto y hot honey) y la Margarita Vegana (con mozzarella plant based y albahaca fresca). Cada una sale del horno a la vista y es para compartir.

La propuesta se completa con una sección de platitos, ideales para disfrutar de a dos: buñuelos de espinaca y hierbas con alioli, halloumi grillado con dulces de estación, coliflor a la leña con salsa de maní, hummus de arvejas con pan chato o la clásica fainá con provolone. En la misma línea, se suman las pastas caseras, como los raviolones de boniato, almendras y parmesano con hongos, o los canelones de ricota y espinaca gratinados.

Los postres mantienen el tono casero y nostálgico: flan con dulce de leche, torta de ricota o de chocolate, y una torta vasca con dulce de estación que se perfila como nuevo favorito. Y para acompañar, una carta de bebidas con 28 etiquetas de vinos, cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas, pensada para todos los gustos y momentos del día. pizza1 Dónde queda Eléctrica Pizza Eléctrica Pizza está ubicado en Honduras 5903, Palermo.