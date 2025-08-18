IR A
La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

El actor reconoció estar atravesando un duro momento laboral y buscó una alternativa durante siete meses antes de ser convocado para Quebranto, serie de Disney+.

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

Rafael Ferro es uno de los actores argentinos con destacados tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, pero, como todos los artistas, supo tener meses difíciles en los que no tuvo trabajo y se la rebuscó para sobrevivir en el día a día.

Actualmente, se lo puede ver en la serie protagonizada por Tini Stoessel, Quebranto en Disney+, pero durante una entrevista recientemente sorprendió al confesar que, ante la falta de trabajo, tuvo que buscar una alternativa para generar ingresos, un trabajo completamente distinto a la actuación.

El actor reveló que, sin propuestas actorales, se dedicó como chofer para una reconocida aplicación de autos. “El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, sostuvo durante el streaming Picnic Extraterrestre, con Fabián Casas.

“Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, reveló.

Pero de manera inesperada, y mientras estaba realizando un viaje desde Retiro a Aeroparque, recibió un llamado que lo devolvería a la actuación: “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré de que me querían para ese papel”.

Embed

Si bien la entrevista fue realizada hace 11 meses, dicho fragmento se volvió viral ahora tras el reciente estreno de la serie en la plataforma digital.

Cuál es el papel de Rafael Ferro en Quebranto, la serie de Tini Stoessel en Disney +

El estreno de Quebranto se dio el pasado 15 de agosto que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación y cuenta con tan solo seis episodios de 45 minutos cada uno.

Este thriller dramático se presenta como una propuesta cargada de tensión, misterio y giros inesperados que prometen mantener al espectador atrapado desde el primer capítulo.

Rafael Ferro hace de papá argentino de Miranda (nombre del personaje de Tini), una joven nacida en México, que sufre de ansiedad, un síntoma que atribuye al vacío que le genera no conocer sus raíces, ya que fue adoptada por una pareja argentina y despojada de su familia.

La serie, producida por Non Stop México, fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. El elenco está conformado por figuras internacionales como Jorge López y Martín Barba, quienes acompañan a Stoessel en una trama donde el pasado, la traición y la búsqueda de la verdad se entrelazan en un escenario de alto riesgo.

