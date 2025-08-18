Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Ambos habían lanzado una canción juntos hace un año y, pese al breve distanciamiento por la relación del músico con Wanda Nara, ahora volvieron a reencontrarse.

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Con el furor del estreno de En el barro , el nuevo proyecto de Sebastián Ortega, el spin-off de la exitosa serie El Marginal , se empezó a hacer algunos adelantos con lo que se encontrarán los fanáticos en la segunda temporada. Entre ellas, se destaca la presencia de Eugenia “La China” Suárez y L-Gante .

Con la participación especial de María Becerra y la reciente fallecida, Alejandra “Locomotora” Oliveras, la serie protagonizada por Valentina Zenere relata la historia de un grupo de mujeres , entre las que se encuentra Gladys “La Borges” Guerrera (Ana Garibaldi), que busca sobrevivir a una de las cárceles de mujeres más peligrosas del país , “La Quebrada”.

En esta producción, la viuda de Mario Borges y “las embarradas” protagonizarán enfrentamientos, abusos institucionales y disputas por el poder de la cárcel, ya que su nombre tiene un peso importante dentro de la trama.

Con el éxito en la plataforma Netflix, posicionándose en el número 3 de las series más vistas a nivel mundial , la misma cuenta oficial de la serie adelantó cuál será el papel de la actual pareja de Mauro Icardi.

El pasado 21 de junio, la actriz compartió en su cuenta de Instagram 3 fotografías que se tomó mientras estaba en el set de grabación de la serie acompañada del escrito En el barro y un reloj de arena.

La China Suárez será parte de En el barro, junto a L - Gante

Con el estreno de la serie, quedó en duda en qué quedó la participación de Eugenia “La China” Suárez, pero ahora, dieron más detalles de cuándo aparecerá y cuál será su papel.

Tal y como lo había anunciado la actriz tiempo atrás, se sumará al elenco de la serie en la segunda temporada, junto al músico L-Gante. Según trascendió, la actriz y el oriundo de General Rodríguez protagonizaran escenas sexuales.

Junto a una imagen de ella dentro de un auto, Suárez encarnizará el papel de “Nicole”, una joven que trabaja de prostituta VIP para clientes millonarios, aunque por el momento se desconoce la razón por la cual ingresó a “La Quebrada”.

De esta manera, los músicos, volvieron a estar juntos en un set de filmación, en medio del escándalo por el romance entre la cantante y el delantero del Galatasasay y el breve noviazgo de Wanda Nara con el artista de la Cumbia 420: hace un año, ambos habían lanzado una canción juntos llamado Llora Como Un Arrepentido.