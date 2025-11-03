Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendas empanadas cortadas a cuchillo

Un plato típico de la tradición argentina que tiene múltiples recetas. Estos dos lugares se destacan por un sabor casero y auténtico.

Si se habla de tradición en Argentina, no pueden faltar las empanadas . Este plato que puede parecer simple, es un verdadero ícono de la cultura y la gastronomía nacional . En Buenos Aires, hay variedad de lugares para probar las diferentes recetas que existen en el país, solo es cuestión de conocerlos.

Cada región tiene su propia versión, y sus habitantes defienden su receta como la mejor. Desde las jugosas empanadas salteñas con papa, hasta las intensas empanadas tucumanas con comino, y el histórico debate entre carne picada o carne cortada a cuchillo . Sin embargo, hay lugares donde la calidad de sus empanadas es indiscutible, ya sea por el tamaño como por sus relleno perfectamente equilibrado.

El Hornero de San Telmo y La Cocina son dos referentes a la hora de salir en busca de las mejores empanadas de carne cortadas a cuchillo.

El Hornero es sin lugar a duda una parada infaltable dentro del Mercado de San Telmo . Si bien es conocido por ofrecer guisos bien recargados todo el año, las empanadas son su especialidad; principalmente, la de carne cortada a cuchillo que destaca por lo jugosa . Otros comensales optan por la de carne salteña , que contiene papa.

En este lugar, hay empanadas para todos los gustos, desde los sabores clásicos hasta las combinaciones más audaces: Pollo, Jamón y Queso, Tomate, albahaca y queso, Cebolla y Queso, Humita, Vegetales (Berenjena, Zapallito, Calabaza), Roquefort y queso, Cantimpalo y queso, y Mondongo. El menú también incluye tamales, humitas en chala y postres típicos como el infalible flan con dulce de leche.

La Cocina

El rasgo más distintivo de "La Cocina" es que sus empanadas no son salteñas ni tucumanas, sino Catamarqueñas, que tienen sus propias características. La versión de carne es muy famosa y se alinea con la tradición de las empanadas del NOA, donde la carne cortada a cuchillo es el estándar de excelencia.

Rodolfo, el creador, abrió el primer local en 1975 en Palermo. Actualmente, la sucursal más conocida y tradicional es la que se ubica en el Microcentro porteño, dentro de la Galería Boston, que sabe ser el refugio de los oficinistas durante la semana. También hay otro local en el barrio de Recoleta, sobre la Avenida Pueyrredón.

Empanadas La Cocina La masa con ese toque amarillo es un distintivo de las empanadas de La Cocina. Instagram: La Cocina

La masa lleva manteca y un color amarillento que la caracteriza, y que es uno de los secretos de la receta. Fiel al estilo catamarqueño, también lleva papa, y se puede pedir en su versión suave o picante.

En su menú hay otro sabor que también destaca, y que le ha llevado a muchos curiosos a visitar el lugar: la "Pikachu". Esta empanada con ese nombre particular tiene una forma redonda y está rellena con queso, cebolla agridulce y picante. Es la estrella indiscutida de la casa y fue furor en las redes sociales.