Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer tiramisú

Italia es conocida en todo el mundo por sus pizzas y pastas, pero su gastronomía va mucho más allá. De hecho, uno de sus emblemas a nivel mundial es un postre: el tiramisú, esa clásica combinación de vainillas, café, cacao y crema de queso mascarpone que conquistó a muchos países, incluida la Argentina. En ese sentido, hay varios bodegones de Buenos Aires que se especializan en esta preparación.
El origen de esta receta es incierto y, aunque ya era conocida en la región de Treviso a comienzos del siglo XX, recién apareció en libros de cocina en la década de 1980. En el dialecto de la región, tiramisú significa "levántame" y hace referencia a los efectos energizantes del cacao y el café.
El postre se popularizó en los hogares de toda Italia y llegó a Argentina gracias a los inmigrantes. Con el tiempo surgieron nuevas versiones y adaptaciones, pero la receta original sigue siendo imbatible. Si querés disfrutar un delicioso tiramisú, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para hacerlo.
Biasatti
Tiramisú de Biasatti
Instagram @biasattiok
Este restaurante y mercado de pastas abrió en Belgrano en 2020. La idea es recrear las recetas tal como se hacían en la cocina de la abuela, rescatando el sabor tradicional y casero de las pastas del domingo. Todas se preparan a la vista, de forma artesanal, con sémola de grano duro y huevos de campo.
No faltan la cafetería y los dulces, entre los que se destaca el tiramisú preparado con queso 100% mascarpone, huevos de campo, cacao amargo al 85% y vainillas caseras de receta propia. Biasatti queda en Ciudad de La Paz 1917. Abre de lunes a sábados de 10:30 a 20, y los domingos de 10:30 a 14.
Ostende
Tiramisú de Ostende
Instagram @ostende_ba
Este bodegón de estética vintage se convirtió en un favorito de Colegiales gracias a sus platos tradicionales, ricos y abundantes, que apelan a la memoria emotiva pero también sorprenden al incorporar un toque original. El resultado es un salón súper acogedor con comida hecha como en casa.
El menú de postres incluye un tiramisú servido en copa vintage y preparado con queso mascarpone, vainillas, vino marsala, café y cacao. También hay una amplia selección de cafetería para acompañar. Ostende queda en Virrey Loreto 3303. Abre de lunes a viernes de 17 a medianoche, y los sábados y domingos de 9 a 1.