6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer tiramisú

Este clásico postre es un emblema de la gastronomía italiana a nivel mundial. Estos dos restaurantes lo preparan siguiendo la receta de las abuelas, con sabor bien casero.

Por
Estos tiramisú son los más ricos de Buenos Aires.

Estos tiramisú son los más ricos de Buenos Aires.

Instagram @biasattiok

Italia es conocida en todo el mundo por sus pizzas y pastas, pero su gastronomía va mucho más allá. De hecho, uno de sus emblemas a nivel mundial es un postre: el tiramisú, esa clásica combinación de vainillas, café, cacao y crema de queso mascarpone que conquistó a muchos países, incluida la Argentina. En ese sentido, hay varios bodegones de Buenos Aires que se especializan en esta preparación.

Una experiencia donde la naturaleza está presente en cada detalle.
Te puede interesar:

El refugio gastronómico de Tigre que conecta con lo natural

El origen de esta receta es incierto y, aunque ya era conocida en la región de Treviso a comienzos del siglo XX, recién apareció en libros de cocina en la década de 1980. En el dialecto de la región, tiramisú significa "levántame" y hace referencia a los efectos energizantes del cacao y el café.

El postre se popularizó en los hogares de toda Italia y llegó a Argentina gracias a los inmigrantes. Con el tiempo surgieron nuevas versiones y adaptaciones, pero la receta original sigue siendo imbatible. Si querés disfrutar un delicioso tiramisú, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para hacerlo.

Biasatti

Tiramisú de Biasatti

Este restaurante y mercado de pastas abrió en Belgrano en 2020. La idea es recrear las recetas tal como se hacían en la cocina de la abuela, rescatando el sabor tradicional y casero de las pastas del domingo. Todas se preparan a la vista, de forma artesanal, con sémola de grano duro y huevos de campo.

No faltan la cafetería y los dulces, entre los que se destaca el tiramisú preparado con queso 100% mascarpone, huevos de campo, cacao amargo al 85% y vainillas caseras de receta propia. Biasatti queda en Ciudad de La Paz 1917. Abre de lunes a sábados de 10:30 a 20, y los domingos de 10:30 a 14.

Ostende

Tiramisú de Ostende

Este bodegón de estética vintage se convirtió en un favorito de Colegiales gracias a sus platos tradicionales, ricos y abundantes, que apelan a la memoria emotiva pero también sorprenden al incorporar un toque original. El resultado es un salón súper acogedor con comida hecha como en casa.

El menú de postres incluye un tiramisú servido en copa vintage y preparado con queso mascarpone, vainillas, vino marsala, café y cacao. También hay una amplia selección de cafetería para acompañar. Ostende queda en Virrey Loreto 3303. Abre de lunes a viernes de 17 a medianoche, y los sábados y domingos de 9 a 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ambos bodegones comparten una propuesta contundente, deliciosa y auténticamente porteña, ideal para quienes buscan platos generosos.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer milanesa a caballo

Este restaurante es ideal para disfrutar de platos abundantes.

El mejor bodegón barato de Buenos Aires para comer milanesa a la fugazzetta

El pollo al ajillo es una receta simple pero deliciosa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer pollo al ajillo

Una de las propuestas más originales y atractivas de la Ciudad.

La terraza vidriada que combina historia, arquitectura y cocina porteña en San Telmo

Este sushi es el mejor de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer sushi

Estos son los mejores tenedores libres de la ciudad.

Los mejores 3 tenedores libres de Buenos Aires: buenos platos para irse con la panza llena

Rating Cero

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

play

KHEA lanzó Tarot del cielo al infierno: "Me hice los registros akáshicos y constelaciones"

Sofi Martínez es campo de juego en Telefe.

Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

Los complementos pueden transformar un peinado fácil en una propuesta de moda.

Adiós al pelo suelto: así se ve el peinado de Nicole Neumann que será tendencia en primavera

¿La China Suárez tiene trabajo?

Revelaron de qué trabaja la China Suárez en Turquía y sorprendió a todos

últimas noticias

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 5 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 6 minutos
play
El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Hace 6 minutos
Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hace 7 minutos
Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Hace 8 minutos