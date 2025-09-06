Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer tiramisú Este clásico postre es un emblema de la gastronomía italiana a nivel mundial. Estos dos restaurantes lo preparan siguiendo la receta de las abuelas, con sabor bien casero. Por







Estos tiramisú son los más ricos de Buenos Aires. Instagram @biasattiok

Italia es conocida en todo el mundo por sus pizzas y pastas, pero su gastronomía va mucho más allá. De hecho, uno de sus emblemas a nivel mundial es un postre: el tiramisú, esa clásica combinación de vainillas, café, cacao y crema de queso mascarpone que conquistó a muchos países, incluida la Argentina. En ese sentido, hay varios bodegones de Buenos Aires que se especializan en esta preparación.

El origen de esta receta es incierto y, aunque ya era conocida en la región de Treviso a comienzos del siglo XX, recién apareció en libros de cocina en la década de 1980. En el dialecto de la región, tiramisú significa "levántame" y hace referencia a los efectos energizantes del cacao y el café.

El postre se popularizó en los hogares de toda Italia y llegó a Argentina gracias a los inmigrantes. Con el tiempo surgieron nuevas versiones y adaptaciones, pero la receta original sigue siendo imbatible. Si querés disfrutar un delicioso tiramisú, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para hacerlo.

Biasatti Tiramisú de Biasatti Instagram @biasattiok Este restaurante y mercado de pastas abrió en Belgrano en 2020. La idea es recrear las recetas tal como se hacían en la cocina de la abuela, rescatando el sabor tradicional y casero de las pastas del domingo. Todas se preparan a la vista, de forma artesanal, con sémola de grano duro y huevos de campo.

No faltan la cafetería y los dulces, entre los que se destaca el tiramisú preparado con queso 100% mascarpone, huevos de campo, cacao amargo al 85% y vainillas caseras de receta propia. Biasatti queda en Ciudad de La Paz 1917. Abre de lunes a sábados de 10:30 a 20, y los domingos de 10:30 a 14.