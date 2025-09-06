6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Max Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1

El cuádruple campeón del mundo logró la pole position en el circuito de Monza con un récord de 1:18.792 y una velocidad promedio de 264.682 Km/h e hizo historia en la categoría.

Por
El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull

El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel.

AP Photo/Luca Bruno

El Templo de la Velocidad fue testigo de otro capítulo memorable en la Fórmula 1: el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen voló en Monza y logró la vuelta más rápida en la historia de la máxima categoría. El neerlandés alcanzó un tiempo de 1:18.792, con una velocidad promedio de 264.682 Km/h, para quedarse con la pole position en el Gran Premio de Italia.

Colapinto largará 18° en el GP de Monza de la Fórmula 1.
Te puede interesar:

Colapinto fue más rápido que Gasly y largará 17° en el Gran Premio de Monza

El piloto de Red Bull Racing sorprendió en la Q3 con un tiempo histórico, que no sólo lo colocó en el primer puesto de la parrilla de la carrera de este domingo, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Sino que también lo consagró como el autor de un récord sin precedentes en la máxima competición del automovilismo. El neerlandés superó por 0.095 el registro que estaba en manos de Lewis Hamilton, cuando había marcado el registro en 2020 con su Mercedes (1:18.887).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964356001668169808&partner=&hide_thread=false

El campeón de 27 años ganó su quinta clasificación de la temporada en el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, y logró la pole nº 45 con la escudería Red Bull para destronar a también cuádruple monarca, el alemán Sebastian Vettel (44).

En un año donde dominan los McLaren, Verstappen reconoció el trabajo de su equipo y los ajustes realizados por Red Bull antes de la Q3: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la clasificación. Para nosotros, es un momento importante”, expresó.

El argentino Franco Colapinto, en tanto, largará desde el puesto 17, justo por delante de su compañero Pierre Gasly, quien cerrará la fila india junto a Liam Lawson. El piloto de Alpine ganó un puesto debido a que Isack Hadjar, quien había terminado 16°, largará desde la zona de boxes después de cambiar la unidad de potencia de su Racing Bulls.

Mirá la vuelta completa más rápida de la historia de la Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964378563664056416&partner=&hide_thread=false

Fórmula 1: cómo quedaron las posiciones tras la Qualy

  • Max Verstappen
  • Lando Norris
  • Oscar Piastri
  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton
  • George Russell
  • Kimi Antonelli
  • Gabriel Bortoleto
  • Fernando Alonso
  • Yuki Tsunoda
  • Oliver Bearman
  • Nico Hulkenberg
  • Carlos Sainz
  • Alexander Albon
  • Esteban Ocon
  • Lance Stroll
  • Franco Colapinto
  • Pierre Gasly
  • Liam Lawson
  • Isack Hadjar
pole monza
El podio de la clasificación: Verstappen, Norris y Piastri.

El podio de la clasificación: Verstappen, Norris y Piastri.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Briatore habló de Colapinto.

El guiño de Briatore para la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

El trompo de Paul Aron en la primera práctica libre.

Video: el reemplazante de Colapinto protagonizó un impresionante trompo en la práctica libre de Monza

Colapinto quedó 20° en el Gran Premio de Monza.

Colapinto terminó 20° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Monza

El domingo 7 de septiembre se disputará el Gran Premio de Monza

Tras la polémica en Países Bajos, Gasly reveló la charla que tuvo con Colapinto

Paul Aron reemplazará a Colapinto en la primer práctica libre del GP de Monza

Alpine bajó a Colapinto en el Gran Premio de Monza y eligió a Paul Aron para reemplazarlo

Entre otros pedidos, Alpine solicitó respetar a los demás.

Alpine y un pedido para frenar el hostigamiento a Gasly, tras lo sucedido con Colapinto en Países Bajos

Rating Cero

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

últimas noticias

play

Ani-Con 2025: cómo es el festival más grande de animé y cultura japonesa en Argentina

Hace 9 minutos
play

Video: manejaban borrachos y chocaron contra los surtidores de una estación de servicio

Hace 1 hora
Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

Hace 1 hora
play
Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario

Hace 1 hora
El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel.

Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1

Hace 1 hora