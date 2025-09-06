Max Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 El cuádruple campeón del mundo logró la pole position en el circuito de Monza con un récord de 1:18.792 y una velocidad promedio de 264.682 Km/h e hizo historia en la categoría. Por







El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel. AP Photo/Luca Bruno

El Templo de la Velocidad fue testigo de otro capítulo memorable en la Fórmula 1: el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen voló en Monza y logró la vuelta más rápida en la historia de la máxima categoría. El neerlandés alcanzó un tiempo de 1:18.792, con una velocidad promedio de 264.682 Km/h, para quedarse con la pole position en el Gran Premio de Italia.

El piloto de Red Bull Racing sorprendió en la Q3 con un tiempo histórico, que no sólo lo colocó en el primer puesto de la parrilla de la carrera de este domingo, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Sino que también lo consagró como el autor de un récord sin precedentes en la máxima competición del automovilismo. El neerlandés superó por 0.095 el registro que estaba en manos de Lewis Hamilton, cuando había marcado el registro en 2020 con su Mercedes (1:18.887).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964356001668169808&partner=&hide_thread=false FASTEST LAP IN F1 HISTORY #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UyULK6N1xh — Formula 1 (@F1) September 6, 2025 El campeón de 27 años ganó su quinta clasificación de la temporada en el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, y logró la pole nº 45 con la escudería Red Bull para destronar a también cuádruple monarca, el alemán Sebastian Vettel (44).

En un año donde dominan los McLaren, Verstappen reconoció el trabajo de su equipo y los ajustes realizados por Red Bull antes de la Q3: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la clasificación. Para nosotros, es un momento importante”, expresó.

El argentino Franco Colapinto, en tanto, largará desde el puesto 17, justo por delante de su compañero Pierre Gasly, quien cerrará la fila india junto a Liam Lawson. El piloto de Alpine ganó un puesto debido a que Isack Hadjar, quien había terminado 16°, largará desde la zona de boxes después de cambiar la unidad de potencia de su Racing Bulls.