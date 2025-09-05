Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer milanesa a caballo Dos referentes de la gastronomía barrial mantienen viva la tradición con porciones abundantes y sabores auténticos, reconocidos por su ambiente tradicional y la calidad sin concesiones de sus platos. Por







Ambos bodegones comparten una propuesta contundente, deliciosa y auténticamente porteña, ideal para quienes buscan platos generosos.

En Buenos Aires, hay lugares donde la milanesa a caballo sigue siendo el plato infaltable del mediodía porteño. Dos bodegones se destacan tanto por la abundancia como por el sabor: uno concentra su oferta en milanesas variadas servidas con huevos fritos por encima; el otro se distingue por sus enormes porciones y su atmósfera clásica, ideales para comer con tranquilidad.

Uno es Don Ignacio, en Almagro, un lugar diminuto pero con más de 40 versiones de milanesas y una reputación de excelencia entre los comensales fieles de carne frita. El otro es El Inmigrante, en San Telmo, conocido por sus milanesas gigantes, entre las que se destacan las “Super Milangas” para compartir y que suelen venir coronadas con huevo frito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Don Ignacio Tel: 4861 3133 (@donignac) Don Ignacio Este bodegón íntimo, ubicado en Avenida Rivadavia, se especializa en milanesas y no es para menos: su carta incluye más de cuarenta variantes de este clásico. Entre ellas aparecen versiones con jamón y queso, napolitana, con roquefort, con fugazzeta e incluso opciones con salsas más elaboradas, todas disponibles con la clásica opción a caballo.

Destacan especialmente las propuestas que traen el huevo frito como guinda, elevando cada plato a una experiencia más contundente. Su fama no solo radica en la cantidad de opciones, sino también en la calidad de la carne y el rebozado casero, que lo sitúan como un punto destacado entre los amantes del plato tradicional.

Además, el ambiente reducido, con paredes cubiertas de recuerdos, lo vuelve un sitio emblemático en Almagro para quienes buscan comida abundante a buen precio.