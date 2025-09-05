5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer milanesa a caballo

Dos referentes de la gastronomía barrial mantienen viva la tradición con porciones abundantes y sabores auténticos, reconocidos por su ambiente tradicional y la calidad sin concesiones de sus platos.

Por
Ambos bodegones comparten una propuesta contundente

Ambos bodegones comparten una propuesta contundente, deliciosa y auténticamente porteña, ideal para quienes buscan platos generosos.

En Buenos Aires, hay lugares donde la milanesa a caballo sigue siendo el plato infaltable del mediodía porteño. Dos bodegones se destacan tanto por la abundancia como por el sabor: uno concentra su oferta en milanesas variadas servidas con huevos fritos por encima; el otro se distingue por sus enormes porciones y su atmósfera clásica, ideales para comer con tranquilidad.

Quitaron subsidios energéticos a usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados en el norte del AMBA.
Te puede interesar:

Sin subsidios: el Gobierno excluyó a usuarios de barrios cerrados y countries del régimen de beneficios

Uno es Don Ignacio, en Almagro, un lugar diminuto pero con más de 40 versiones de milanesas y una reputación de excelencia entre los comensales fieles de carne frita. El otro es El Inmigrante, en San Telmo, conocido por sus milanesas gigantes, entre las que se destacan las “Super Milangas” para compartir y que suelen venir coronadas con huevo frito.

Don Ignacio

Este bodegón íntimo, ubicado en Avenida Rivadavia, se especializa en milanesas y no es para menos: su carta incluye más de cuarenta variantes de este clásico. Entre ellas aparecen versiones con jamón y queso, napolitana, con roquefort, con fugazzeta e incluso opciones con salsas más elaboradas, todas disponibles con la clásica opción a caballo.

Destacan especialmente las propuestas que traen el huevo frito como guinda, elevando cada plato a una experiencia más contundente. Su fama no solo radica en la cantidad de opciones, sino también en la calidad de la carne y el rebozado casero, que lo sitúan como un punto destacado entre los amantes del plato tradicional.

Además, el ambiente reducido, con paredes cubiertas de recuerdos, lo vuelve un sitio emblemático en Almagro para quienes buscan comida abundante a buen precio.

El Inmigrante

En el corazón del barrio más antiguo de Buenos Aires, este bodegón ofrece distintos modelos de milanesas para compartir, con papas fritas o la guarnición elegida. Las “Super Milangas”, ideales para tres personas, llegan con salsa de tomate, mozzarella y huevo frito encima, cumpliendo con el pedido de aquellos que no solo buscan sabor, sino comida generosa.

Milanesa a caballo
En San Telmo, El Inmigrante destaca por sus “Super Milangas” diseñadas para compartir entre tres, con huevo y muzzarella.

En San Telmo, El Inmigrante destaca por sus “Super Milangas” diseñadas para compartir entre tres, con huevo y muzzarella.

Su estilo parrilla y bodegón tradicional lo han hecho popular tanto entre locales como turistas que recorren Defensa y Dorrego.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151

Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151: importante cambio de trayecto

Este restaurante es ideal para disfrutar de platos abundantes.

El mejor bodegón barato de Buenos Aires para comer milanesa a la fugazzetta

Qué se puede hacer en este bello pueblo cercano a la Ciudad de Buenos Aires.

Escapadas: está a 100 kilómetros de Buenos Aires y es la opción perfecta para conocer un lugar distinto

El 40% quedó en la calle en el último año.

Casi 12.000 personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

El pollo al ajillo es una receta simple pero deliciosa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer pollo al ajillo

Rating Cero

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante. Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con Más acrobacias realizadas en vivo.

Las mejores maniobras: Jackie Chan trabaja junto a Marvel para ayudar a Tom Holland

Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad.

El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos

A medida que avanzó en su carrera, su físico fue evolucionando constantemente.

La impresionante transformación de Dwayne Johnson: así se veía "La Roca" de joven

En redes sociales, los fanáticos de Erreway compartieron imágenes y videos de Cris Morena. 

Cris Morena apareció en el show de Erreway, tras la muerte de su nieta Mila: "Está con Romina"

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

últimas noticias

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Hace 11 minutos
Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

Hace 18 minutos
play

La pesca se hundió 82,8% en julio: comerciantes alertan que solo se venden las ofertas

Hace 24 minutos
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei.

Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Hace 38 minutos
En principio se exportará la versión para pasajeros.

Toyota Argentina inicia la exportación de Hiace hacia Brasil

Hace 1 hora