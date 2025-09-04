El mejor bodegón barato de Buenos Aires para comer milanesa a la fugazzetta Ubicado en el barrio de Barracas, este antiguo restaurante destaca por sus platos abundantes a precios generosos. Por







Este restaurante es ideal para disfrutar de platos abundantes. Food in BA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alberga miles de sitios gastronómicos, con ofertas variadas y menús exóticos. Sin embargo, aquellos que buscan una experiencia tradicional siempre terminan comiendo en un bodegón, y existe uno que destaca por su particular ubicación y su increíble historia.

Se trata de El Puentecito, uno de los restaurantes más antiguos de la Ciudad, pero que sigue vigente, en la misma esquina donde abrió en 1873. A lo largo de su historia, en él comieron figuras como los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín y el actor de El Zorro, Guy Williams.

En la actualidad, cuenta con una carta tan variada como deliciosa, en la que destacan platos clásicos de bodegón como la tortilla de papa o las costillitas de cerdo a la riojana, aunque uno de sus platos estrella es la milanesa a la fugazzetta. Está abierto de martes a domingo de 12 a 16 horas. Además, los viernes y sábados se puede acudir también en el horario de la cena, entre las 20.30 y la medianoche.

El puentecito 1200 Antigourmet Dónde queda El Puentecito Este histórico bodegón se encuentra en Luján 2101, esquina Vieytes 1895, en el barrio porteño de Barracas. Es la misma ubicación desde que abrió, algo que ostentan pocos bodegones.

Qué puedo pedir en El Puentecito El Puentecito cuenta con más de 100 platos en su menú, que destacan por sus increíbles sabores. Los más destacados son: