El refugio gastronómico de Tigre que conecta con lo natural

Ubicado en Rincón de Milberg, Granero combina sustentabilidad, diseño y cocina casera de lujo.

Una experiencia donde la naturaleza está presente en cada detalle.

Construido con materiales reciclados y con una huerta propia que abastece la propuesta, Granero invita a vivir una experiencia donde la naturaleza está presente en cada detalle. Este imponente espacio sorprende con una construcción hecha de maderas traídas de Misiones, chapas de campo recuperadas y piezas de desarmaderos.

Sus ambientes ofrecen distintas formas de disfrutar: un gran salón con barra y ahumador, una terraza climatizada con fogoneros, un jardín con mesas al aire libre y la huerta que también funciona como punto de encuentro. El perfil sustentable se completa con paneles solares y estación de carga para autos eléctricos.

Qué pedir en Granero

La carta reúne vegetales de estación, carnes premium y pastas de elaboración propia. Entre las entradas se destacan las empanadas de carne al horno de barro, la morcilla con ananá grillado y el camembert tibio flambeado. Los principales giran en torno a las brasas con cortes como el lomo tournedo Angus o el bife de chorizo Wagyu Kobe, además de opciones como la pesca del día o las pastas fatta in casa.

Los postres proponen clásicos en versión renovada: mousse de chocolate belga al 70%, crème brûlée de banana o profiteroles de pistacho. La experiencia se completa con más de 120 etiquetas de vino y una coctelería que incluye creaciones de autor como el Pink Tonic Granero o el Chico Estrella, ganador de Gran Bartender 2024.

Granero ofrece una propuesta que invita a descubrir un rincón de Tigre donde la gastronomía y la naturaleza se encuentran.

Dónde queda Granero

Granero se encuentra en Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre. Abre de martes a jueves, de 12 a 00 h; viernes, sábados y domingos, de 12 a 1 h.

