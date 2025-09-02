La terraza vidriada que combina historia, arquitectura y cocina porteña en San Telmo Con una estructura vidriada única en la ciudad, La Terraza de La Carbonera ilumina San Telmo con una propuesta que une gastronomía porteña contemporánea, historia y cultura. Un espacio cálido y versátil que ofrece desde desayunos caseros hasta cenas al fuego, en un entorno que amalgama lo barrial y lo moderno. Por







Una de las propuestas más originales y atractivas de la Ciudad.

Ubicada en el corazón de San Telmo, La Terraza de La Carbonera se presenta como una de las propuestas más originales y atractivas de la Ciudad. Inaugurado el pasado 8 de julio, este restaurante y bar combina la memoria de un edificio centenario con una mirada contemporánea, dando lugar a un espacio donde la cocina porteña se disfruta en un entorno arquitectónico único.

El lugar se encuentra en el último piso de un edificio histórico que alguna vez fue depósito de carbón, almacén barrial y teatro independiente. Hoy, tras una cuidadosa restauración, luce su mayor atractivo: una estructura vidriada —techo y paredes transparentes— que llena de luz natural el ambiente durante el día y, por la noche, regala vistas privilegiadas del casco histórico de la ciudad.

La Terraza de la Carbonera - empanadas (1) Su diseño conjuga lo barrial y lo actual: mesas de madera con bases de hierro forjado, sillas tapizadas en pana bordó, una barra visible que dinamiza el salón y una cocina abierta que invita a ser parte de la experiencia. La terraza al aire libre suma un aire relajado con minibarras y taburetes blancos, perfectos para disfrutar bajo el cielo porteño.

Qué pedir en La Terraza de la Carbonera La carta es un homenaje a la tradición culinaria argentina, reinterpretada con técnicas modernas. El fuego es el eje central, expresado en la brasa, el rescoldo, la chapa y el horno a leña, que aportan carácter y profundidad a cada plato. Entre los principales destacan la arañita al horno de leña con papines rotos, el cordero braseado con polenta cremosa y la caldereta de pesca del día a la parrilla. Los Platitos Carboneros proponen opciones para compartir, como las anchoas de Mar del Plata con pickles de apionabo o las empanadas de langostinos con queso fresco, puerros y cilantro. También sobresalen los sándwiches, con alternativas como el Club Sandwich de vitello o la pita de gírgolas con chimichurri fresco.

El capítulo dulce suma postres que reversionan clásicos porteños: el flan casero de leche ahumada, el cremoso de chocolate con mousse de banana o la pavlova con curd de limón y frutas frescas. Cada preparación refleja la selección de ingredientes locales y de estación, en equilibrio entre tradición y modernidad.

La Terraza de la Carbonera - platos (13) Más allá de la gastronomía, La Terraza de La Carbonera es también un punto de encuentro cultural y social. Su versatilidad permite realizar eventos privados o celebraciones, con un servicio de catering integral que puede llevarse a otros escenarios, manteniendo la misma impronta de calidad y cuidado estético. Con esta apertura, La Carbonera no sólo suma un nuevo destino a la escena gastronómica de San Telmo, sino que se presenta como un espacio donde historia, arquitectura y cocina se conjugan para ofrecer experiencias únicas. La Terraza de la Carbonera - escaleras Dónde queda La Terraza de la Carbonera Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo. Abre domingos, martes y miércoles de 09 a 00 h; jueves, viernes y sábados de 09 a 02 h.