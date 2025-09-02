2 de septiembre de 2025 Inicio
La terraza vidriada que combina historia, arquitectura y cocina porteña en San Telmo

Con una estructura vidriada única en la ciudad, La Terraza de La Carbonera ilumina San Telmo con una propuesta que une gastronomía porteña contemporánea, historia y cultura. Un espacio cálido y versátil que ofrece desde desayunos caseros hasta cenas al fuego, en un entorno que amalgama lo barrial y lo moderno.

Una de las propuestas más originales y atractivas de la Ciudad.

Ubicada en el corazón de San Telmo, La Terraza de La Carbonera se presenta como una de las propuestas más originales y atractivas de la Ciudad. Inaugurado el pasado 8 de julio, este restaurante y bar combina la memoria de un edificio centenario con una mirada contemporánea, dando lugar a un espacio donde la cocina porteña se disfruta en un entorno arquitectónico único.

Te puede interesar:

El lugar se encuentra en el último piso de un edificio histórico que alguna vez fue depósito de carbón, almacén barrial y teatro independiente. Hoy, tras una cuidadosa restauración, luce su mayor atractivo: una estructura vidriada —techo y paredes transparentes— que llena de luz natural el ambiente durante el día y, por la noche, regala vistas privilegiadas del casco histórico de la ciudad.

La Terraza de la Carbonera - empanadas (1)

Su diseño conjuga lo barrial y lo actual: mesas de madera con bases de hierro forjado, sillas tapizadas en pana bordó, una barra visible que dinamiza el salón y una cocina abierta que invita a ser parte de la experiencia. La terraza al aire libre suma un aire relajado con minibarras y taburetes blancos, perfectos para disfrutar bajo el cielo porteño.

Qué pedir en La Terraza de la Carbonera

La carta es un homenaje a la tradición culinaria argentina, reinterpretada con técnicas modernas. El fuego es el eje central, expresado en la brasa, el rescoldo, la chapa y el horno a leña, que aportan carácter y profundidad a cada plato. Entre los principales destacan la arañita al horno de leña con papines rotos, el cordero braseado con polenta cremosa y la caldereta de pesca del día a la parrilla. Los Platitos Carboneros proponen opciones para compartir, como las anchoas de Mar del Plata con pickles de apionabo o las empanadas de langostinos con queso fresco, puerros y cilantro. También sobresalen los sándwiches, con alternativas como el Club Sandwich de vitello o la pita de gírgolas con chimichurri fresco.

El capítulo dulce suma postres que reversionan clásicos porteños: el flan casero de leche ahumada, el cremoso de chocolate con mousse de banana o la pavlova con curd de limón y frutas frescas. Cada preparación refleja la selección de ingredientes locales y de estación, en equilibrio entre tradición y modernidad.

La Terraza de la Carbonera - platos (13)

Más allá de la gastronomía, La Terraza de La Carbonera es también un punto de encuentro cultural y social. Su versatilidad permite realizar eventos privados o celebraciones, con un servicio de catering integral que puede llevarse a otros escenarios, manteniendo la misma impronta de calidad y cuidado estético.

Con esta apertura, La Carbonera no sólo suma un nuevo destino a la escena gastronómica de San Telmo, sino que se presenta como un espacio donde historia, arquitectura y cocina se conjugan para ofrecer experiencias únicas.

La Terraza de la Carbonera - escaleras

Dónde queda La Terraza de la Carbonera

Dirección: Carlos Calvo 299, esquina Balcarce, San Telmo. Abre domingos, martes y miércoles de 09 a 00 h; jueves, viernes y sábados de 09 a 02 h.

