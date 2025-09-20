20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Creyó que se olvidaba cosas por estrés pero a sus 57 años un diagnóstico reveló algo inesperado

Los olvidos que parecían estrés terminaron siendo señales de algo mayor. Un diagnóstico temprano permitió iniciar un tratamiento y planificar cuidados.

Por
 los primeros indicios de esta enfermedad suelen confundirse con el cansancio o el envejecimiento normal

 los primeros indicios de esta enfermedad suelen confundirse con el cansancio o el envejecimiento normal

Spectrum News

Jay Reinstein, de 57 años, empezó a notar que su memoria fallaba en situaciones cotidianas. Pensó que se debía al cansancio o al estrés laboral, pero con el tiempo los episodios se hicieron más frecuentes y preocupantes, al punto de llamar la atención de sus familiares.

Las mejores posiciones para beneficiar el cerebro.
Te puede interesar:

Las mejores 3 posturas de yoga que benefician al cerebro

Lo que parecía un síntoma pasajero terminó siendo la señal de un problema mayor, ya que luego de una serie de estudios, los médicos confirmaron que se trataba de Alzheimer en fase inicial, una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva la memoria y las capacidades cognitivas.

Este caso refleja cómo los olvidos que se consideran comunes pueden esconder un diagnóstico serio. Reconocer las señales y consultar a tiempo con especialistas puede marcar la diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida de quienes enfrentan esta condición.

Jay reinstein

Qué reveló el médico al hombre que olvidaba cosas a sus 57 años

El diagnóstico de Jay Reinstein se confirmó luego de que sus familiares notaran que olvidaba detalles de su rutina diaria, algo que antes hacía sin dificultad. Lo que él atribuía al estrés terminó siendo uno de los síntomas tempranos de Alzheimer.

Según los expertos, los primeros indicios de esta enfermedad suelen confundirse con el cansancio o el envejecimiento normal, ya que se manifiestan como pérdidas de memoria leves. Pese a eso, esas señales no deben subestimarse, por lo que detectarlas a tiempo permite iniciar tratamientos que retrasen la evolución del trastorno.

Jay reinstein

El proceso de diagnóstico incluye evaluaciones clínicas, pruebas cognitivas y, en algunos casos, estudios de imágenes para confirmar el deterioro neurológico. En el caso de Reinstein, la atención temprana resultó fundamental para comenzar con un abordaje adecuado y planificar el cuidado futuro.

El Alzheimer afecta no solo la memoria, sino también el lenguaje, la capacidad de razonamiento y la realización de tareas básicas. Por eso, los especialistas recomiendan estar atentos a los olvidos frecuentes y visitar a un médico en cuanto surjan dudas, ya que una detección precoz mejora el pronóstico y brinda herramientas para sobrellevar la enfermedad con mayor calidad de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.

Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
play

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

Prefiere platos fáciles de preparar, con ingredientes frescos y porciones pequeñas.

Qué hábitos tiene Morgan Freeman para potenciar la longevidad y evitar que se note tanto el paso del tiempo

Estas son las mejores posturas de yoga para entrenar nuestra atención.

Adiós a las distracciones: las mejores 6 posturas de yoga para mejorar la concentración

La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.

Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Rating Cero

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

últimas noticias

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Hace 21 minutos
JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Hace 23 minutos
play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 38 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 41 minutos
Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 52 minutos