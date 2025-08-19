Los 5 chipás que tenés que probar sí o sí

El chipá es uno de los protagonistas indiscutidos de las meriendas y desayunos, sobre todo si se trata de una producción artesanal.

El chipá es uno de los protagonistas indiscutidos de las meriendas y desayunos, sobre todo si se trata de una producción artesanal. Elaborados con una cuidadosa selección de harinas y combinaciones de quesos, te presentamos alguno de los mejores chipás para disfrutar.

En el corazón del casco histórico de Tigre, Sole di Parma se presenta como una focacceria y pasticceria artesanal que rinde homenaje a la herencia italiana con una propuesta cálida, casera y profundamente arraigada en la historia familiar. Fundado por María Cancello y Martín Gianella en la antigua casa de los nonnos, el local ofrece una experiencia gastronómica que combina tradición y creatividad. Su especialidad son las focaccias al corte, elaboradas con masa madre y fermentación de 24 horas, disponibles en versiones simples o con toppings originales como pera caramelizada con queso azul o pomodoro con pesto de albahaca.

El chipá : Una creación propia, su chipá casero destaca gracias a la masa suave y elástica, resultado de una fusión de quesos intensos como reggianito, gruyere y mozzarella. El perfil gustativo se eleva con una pizca de pimienta negra y un inesperado destello de ralladura de naranja. Preparados a la vista del comensal y en cantidades limitadas, estos bocados de Sole di Parma son el compañero ideal de un vermut artesanal o una comida informal bajo el sol.

OSTENDE

En Colegiales, Ostende se presenta como un espacio que reivindica la nostalgia, gracias a su ambientación vintage y una propuesta culinaria que rescata los sabores entrañables de la cocina de las abuelas y los platos de las mesas familiares. Este lugar, con su encanto particular, invita a sumergirse en una atmósfera que evoca recuerdos y celebra la tradición y el encuentro en cada detalle.

Ostende - Chipá 1

El chipá: Para las meriendas y desayunos durante el fin de semana, el protagonista indiscutido de Ostende es su chipá artesanal, elaborado con una cuidadosa selección de harina de mandioca, queso pategrás y reggianito. Este chipá es el compañero perfecto para diversos momentos, ya sea junto a unas frescas medialunas o unos tostados, o maridado con una variedad de cafés, desde un reconfortante latte hasta un clásico americano o cortado, ideal para cualquier merienda.

Dónde: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

PUCHERO

En Villa Luro, Puchero reinterpreta la cantina porteña con alma familiar y estilo actual. Su ambientación combina madera, luz natural y detalles vintage que abrazan apenas se entra. La cocina mira al pasado con cariño, pero se anima a innovar con técnica y corazón. Ideal para compartir, brindar y sentirse como en casa, pero con un guiño moderno.

Puchero - chipá relleno (1)

El chipá: Uno de los hits de su carta, el chipá relleno es el ícono de Puchero. Crocante por fuera, caliente por dentro, se presenta con jamón, mozzarella, mollejas doradas y huevo poché por encima para abrir al primer corte. Durante agosto, se suman dos versiones: una veggie con ragú de hongos y otra carnívora, de bondiola braseada.

Dónde: Av. Rivadavia 10300, Villa Luro.

LA TERRAZA DE LA CARBONERA

La Terraza de La Carbonera es la nueva apertura de San Telmo que conjuga historia, luz natural y cocina porteña contemporánea. Ubicada en el último piso de un edificio centenario restaurado, su estructura completamente vidriada —techo y paredes— crea un ambiente cálido, versátil y con vistas abiertas del barrio. Desde desayunos con pastelería casera hasta cenas al fuego, la propuesta recorre sabores tradicionales con técnica actual.

La Terraza de la Carbonera - chipá1

El chipá: Una de las opciones más pedidas de su carta, en La Terraza de La Carbonera el chipá es elaborado con fécula de mandioca, manteca, leche, huevo, queso sardo y pategrás. Dorado y tibio, presenta un interior cremoso de queso Patagonzola, una variedad azul patagónica intensa y sabrosa. Se sirve crujiente por fuera y suave por dentro.

Dónde: Carlos Calvo 299, San Telmo.

ALO´S BOUTIQUE

En el corazón de La Horqueta, Alo’s Boutique es el proyecto de panadería y pastelería artesanal creado por el reconocido chef Alejandro Feraud y su equipo. Allí, cada producto refleja la búsqueda de excelencia, con recetas tradicionales trabajadas desde una mirada contemporánea y una materia prima cuidada al detalle. En su propuesta conviven panes de fermentación natural, viennoiseries, pastelería de estación y opciones sin TACC, en un entorno que combina lo técnico con lo sensible. Todo se elabora a diario en el propio espacio, con el sello de calidad que caracteriza al universo Alo’s.

Boutique Alo´s chipa 2 (1)

El chipá: Entre las especialidades saladas de la Alo’s Boutique, el chipá ocupa un lugar destacado. Se prepara con fécula de mandioca —por lo que es apta para personas celíacas— y una mezcla precisa de quesos seleccionados: mozzarella, gouda y parmesano, más un toque sutil de jugo de naranja que aporta perfume y profundidad de sabor. El resultado es un chipá suave, húmedo y elástico, que se disfruta especialmente cuando está recién salido del horno. Desde el equipo panadero, Nahuel Rancel señala su versatilidad, ideal tanto para acompañar un vermut especiado como una taza de té verde durante la merienda.

Dónde: Blanco Encalada 2120, San Isidro.