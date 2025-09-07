Las mejores 5 posturas de yoga para tener los muslos y el abdomen de acero

El yoga ha cosechado una gran popularidad en los últimos años, principalmente por ser una actividad física que integra prácticas para promover el bienestar físico y mental. En este sentido, muchas personas que hacen ejercicio tienen como objetivo el fortalecimiento de algunas partes del cuerpo.

Con este objetivo en mente, Gemma Casserras , instructora de yoga certificada especializada en Power Yoga y embajadora de Born Living Yoga, explicó que “si estás buscando una forma de tonificar tu cuerpo, especialmente los muslos y el abdomen, el yoga puede ser una excelente opción”.

Por otra parte, la especialista aseguró que “ el yoga trabaja de manera integral, activando músculos que muchas veces no se ejercitan con otros tipos de entrenamiento ”. En esa línea, compartió cinco posturas de yoga que son ideales para tener los muslos y el abdomen de acero.

Phalakasana (plancha) es una postura de fuerza total que tonifica tanto los muslos como el abdomen, para la cual hay que mantener el cuerpo recto, con las muñecas alineadas con los hombros y las rodillas con las caderas . Luego, estirar las piernas hacia atrás, manteniendo el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones.

Por su parte, Vasisthasana (plancha lateral) complementa perfectamente la Phalakasana al trabajar la estabilidad lateral, activando los oblicuos y proporcionando un trabajo integral en el core. Desde la posición de Phalakasana, hay que girar el torso hacia un costado y apoyar un pie sobre el otro, manteniendo el cuerpo en línea recta. Apoyar una mano sobre el suelo, y la otra puede extenderse hacia el techo. Mantener las piernas estiradas y alineadas.

Ejercicio, plancha lateral Freepik

Utkatasana (Postura de la Silla)

Esta postura es muy efectiva para tonificar los cuádriceps y los muslos internos, además de fortalecer el core. Para hacerlo hay que comenzar de pie, con los pies separados a la altura de las caderas. Flexionar las rodillas como si te estuvieras sentando en una silla invisible y levantar los brazos por encima de la cabeza, con las palmas juntas.

postura de la silla

Ardha Chandrasana (Media Luna)

Esta es una excelente postura para activar los muslos y, al mismo tiempo, fortalecer el abdomen y mejorar el equilibrio. Para lograrla hay que comenzar en una postura de pie, con los pies separados a la altura de las caderas. Dar un paso hacia atrás con una pierna, mientras se extiende el brazo correspondiente hacia el suelo. Mantener la pierna elevada y el torso alineado, formando una línea recta de la mano al pie.

medialuna

Navasana (Postura del Barco)

Esta postura es ideal para trabajar el abdomen y el core. Al mantener las piernas elevadas y el torso en una posición de "V", se activan los músculos abdominales profundos. Para ello hay que comenzar en el suelo con las piernas estiradas. Levantar las piernas del suelo, manteniéndolas completamente estiradas o ligeramente flexionadas. Para aumentar la estabilidad, se pueden agarrar los pies con las manos, lo que proporciona un mayor control y apoyo en la postura. Levantar también el torso, manteniendo la espalda larga.

Postura Navasana, yoga, ejercicio Freepik

Bhujangasana (Cobra)

Se trata de una postura de apertura de pecho que también fortalece los músculos del abdomen y la espalda baja. Para eso hay que acostarse boca abajo, con las piernas extendidas y las palmas de las manos apoyadas debajo de los hombros. Inhalar profundamente y levanta el pecho del suelo, manteniendo los codos cerca del torso.