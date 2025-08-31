31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si incorporás este cambio para caminar, podés beneficiar la longevidad: de qué se trata

Realizar los pasos de esta forma durante 15 minutos diarios reduce en un 20% el riesgo de mortalidad.

Por
La intensidad importa más que la duración del ejercicio.

La intensidad importa más que la duración del ejercicio.

Pixabay

Un reciente estudio científico dió a conocer que una modificación muy simple en la forma de caminar puede marcar una gran diferencia en la salud y en la expectativa de vida. Según los investigadores, este ajuste en la rutina diaria aporta a reducir el riesgo de mortalidad y se convierte en una herramienta accesible para favorecer la longevidad.

Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.
Te puede interesar:

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

La caminata es una de las actividades físicas más completas, económicas y fáciles de incorporar a la vida cotidiana. Mejora la salud cardiovascular, protege las articulaciones, ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer o la demencia, regula el peso corporal y refuerza el bienestar mental. Con tantos beneficios comprobados, no sorprende que los expertos la consideren clave para un envejecimiento saludable y para aumentar la esperanza de vida.

Lo más interesante es que la diferencia no está en la cantidad de tiempo que se camina, sino en la intensidad con la que se realiza. Los datos de la investigación confirman que modificar el ritmo al andar potencia los resultados, logrando efectos más notorios en la prevención de enfermedades y en la reducción de la mortalidad.

CAMINAR 16-11-24.png

Cómo es el cambio al caminar que ayuda a la longevidad según expertos

Los científicos analizaron información de más de 85.000 personas durante un seguimiento de casi 17 años. Los participantes detallaron su tiempo y ritmo de caminata, así como hábitos de vida y estado de salud general. Al evaluar los datos de mortalidad recopilados hasta fines de 2022, los investigadores encontraron un patrón claro: caminar rápido durante al menos 15 minutos diarios redujo en un 20% el riesgo de muerte por cualquier causa.

En cambio, caminar de forma lenta durante más de tres horas al día mostró apenas una reducción del 4% en la mortalidad. Este hallazgo permite observar que no solo importa la duración del ejercicio, sino la intensidad con que se realiza. Además, los beneficios de caminar a mayor velocidad se destacaron especialmente en la reducción de muertes relacionadas con problemas cardiovasculares, independientemente de otros niveles de actividad física.

caminar esperanza de vida.jpg

De todos modos, los expertos remarcan que cualquier tipo de caminata aporta beneficios. Incluso a paso lento, este hábito se asocia con mejoras en la salud. Aún así, cuando se busca potenciar los resultados, incrementar la velocidad del paso puede ser determinante. Según el Dr. Wei Zheng, autor principal del estudio, la clave está en entender que tan solo 15 minutos de caminata rápida al día pueden generar un impacto positivo comprobado en la salud a largo plazo.

El trabajo, publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine, concluye que fomentar la caminata rápida es una estrategia eficaz y accesible para mejorar la calidad de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Una investigación indica que este fruto seco protege los telómeros y contribuye a prevenir enfermedades crónicas.  

Por qué el maní con piel es fundamental para aumentar la longevidad según expertos

La convocatoria empezó a las 13.

Nueva protesta de trabajadores del Hospital Bonaparte: denuncian faltante de medicamentos

Muchas veces, lo que comienza como un malestar común puede estar ocultando una condición mucho más seria.

Tuvo un asado, pensó que la comida le había caído mal pero un médico reveló el peor diagnóstico: qué encontró

La ANMAT clausuró un laboratorio luego de identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero para pacientes internados.

La ANMAT clausuró un laboratorio tras identificar un desvío de calidad de nivel crítico en un suero

Los famiiares de los chicos reclamaron por las prestaciones que se dieron de baja.

Ajuste en discapacidad: 5.000 niños se quedarían sin su maestra integradora

Rating Cero

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló sobre el supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

últimas noticias

La NASA descubrió nuevos cuerpos dentro del Sistema Solar

Hallazgo único: la NASA descubrió una nueva luna en el Sistema Solar que ningún satélite había captado

Hace 6 minutos
El diseño lograría mantener proporciones razonables.

Sorprendente: este celular tiene una batería 4 veces mayor a la del iPhone 16

Hace 7 minutos
Mantener los electrodomésticos desenchufados cuando no se usan contribuye a la seguridad y al ahorro energético.

Muchos lo usan para cocinar: el electrodoméstico que puede traer peligro de incendio en invierno si no se desconecta

Hace 32 minutos
El motivo detrás de este hábito que deberían seguir las personas.

Por qué hay que lavar la toalla de baño cada dos o tres usos

Hace 35 minutos
El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

Hace 46 minutos