Los mejores 3 bodegones de equipos de fútbol donde la pasión por el deporte y la comida se juntan

Estos restaurantes conquistan a todos con sus platos riquísimos y porciones abundantes, perfectas para compartir con amigos.

Estos bodegones están entre los mejores de Buenos Aires.

Los argentinos tenemos muchas pasiones y algunas no se negocian, como la camiseta, los amigos y la comida. Por suerte, en Buenos Aires y alrededores hay bodegones que combinan lo mejor de cada una: se identifican con equipos de fútbol y sirven platos riquísimos para compartir.

La diversidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra en estos locales un ejemplo de calidad y estilo propio.
Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendos sándwiches

Estas pasiones siempre fueron muy cercanas, desde el olorcito de las parrillas llegando a la cancha hasta las clásicas cantinas y buffets que se encuentran en cualquier club. Estos restaurantes fueron un paso más allá para ofrecer menús muy completos con lo mejor de la gastronomía argentina.

No importa si sos hincha de estos clubes o no; si tenés ganas de salir a comer con amigos y disfrutar de buenas minutas, estos son los tres mejores bodegones de equipos de fútbol en la zona del AMBA.

Los Bohemios

Las minutas es de los platos más elegidos en el menú.

Este bodegón une tres pasiones: la comida, Atlanta y Villa Crespo. Las porciones son súper abundantes, ideales para compartir. El menú incluye todos los clásicos de la gastronomía porteña: se destacan la Provoleta Bohemia (con morrón y panceta), la entraña con papas bravas y los ravioles de osobuco. Queda en Humboldt 538. Abre todos los días desde las 20 a la medianoche; de martes a domingo suma el horario del almuerzo, de 12 a 16.

SecreTiTo

El secretito

Esta parrilla se presenta como "el bodegón de la Academia Racing Club". Sus especialidades son las carnes, pastas y mariscos. Entre los recomendados de la casa se encuentran el vacío mantecoso, el costillar (se puede pedir entero con anticipación) y los raviolones de salmón. Queda en Dorrego 2720. Abre de martes a sábado en el horario del almuerzo y la cena.

Mojarras Cantina

Picada de mar de Mojarras Cantina

Este bodegón queda en Quilmes Oeste y, como no podía ser de otra manera, está fuertemente vinculado con Quilmes Atlético Club. Su especialidad son los pescados y mariscos: sirven picada de mar, langostinos a la chapa, cazuela de mariscos y sorrentinos de salmón, pero también hay minutas y pastas caseras. Está en Andrés Baranda 1572; abre de martes a domingos desde las 11 hasta la medianoche.

