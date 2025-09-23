23 de septiembre de 2025 Inicio
Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la ley que habilita dicha herramienta y validó la decisión del magistrado para juzgar a los iraníes y libaneses declarados rebeldes que son investigados por el atentado contra la mutual judía.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este martes la decisión del juez Daniel Rafecas de continuar con la aplicación del juicio en ausencia a los acusados de haber cometido el atentado terrorista contra la sede de la AMIA en 1994.

Los camaristas Mariano Llorens y Martín Irurzun rechazaron el planteo de inconstitucionalidad de la ley que habilita dicha herramienta y validó la decisión del magistrado para juzgar a los iraníes y libaneses declarados rebeldes que son investigados por el ataque a la mutual judía.

“Se trató del mayor atentado contra intereses de la colectividad judía ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial”, señala la resolución.

