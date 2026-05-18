18 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

El equipo de Eduardo Coudet disputará la final frente a Belgrano el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por
Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

La cuenta regresiva para la final entre River Plate y Belgrano ya empezó y miles de hinchas “millonarios” comenzaron a sacar cuentas para acompañar al equipo en Córdoba. El partido se jugará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y los costos para viajar varían ampliamente según el tipo de traslado y hospedaje elegido.

River descendió en 2011 contra Belgrano.
Te puede interesar:

River vs. Belgrano: una final con todo el morbo, a 15 años del histórico descenso millonario

La alternativa más económica contempla viajar en colectivo y alojarse en hoteles básicos o habitaciones compartidas. En ese caso, el gasto total estimado oscila entre 100 mil y 180 mil pesos por persona.

Sin embargo, quienes busquen mayor comodidad deberán afrontar cifras considerablemente más altas. Con hoteles céntricos o ubicados cerca del estadio, el presupuesto puede elevarse hasta una franja de entre 180 mil y 250 mil pesos, incluso manteniendo el viaje terrestre.

El escenario cambia drásticamente para los hinchas que decidan viajar en avión. Sumando vuelos y hospedaje de categoría media o alta, el costo total arranca en torno a los 540 mil pesos y puede superar los 600 mil por persona. A eso todavía habrá que agregarle el valor de la entrada, que aún no fue confirmada oficialmente.

Cuánto le cuesta a un hincha de Belgrano ir a la final

La diferencia económica respecto de los simpatizantes de Belgrano es marcada. Al disputarse la final en Córdoba, gran parte de los fanáticos del “Pirata” solamente deberán afrontar gastos de traslado interno hacia el estadio y el valor de la entrada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final

River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

En Portugal aseguran que tras el Mundial 2026, Nicolás Otamendi se podrá la camiseta de River.

Otamendi se despidió de Benfica, ¿y llega a River?

“Notenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor y odio”, leescribió Jorgelina Cardoso a Di María

"Manada de almas pobres": Jorgelina Cardoso defendió a Di María tras la eliminación de Rosario Central

Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

Después del Mundial 2026, Nicolás Otamendi volverá al fútbol argentino para jugar en River

En Portugal confirman que Nicolás Otamendi le comunicó a Mourinho que se irá de Benfica

Sebastián Driussi se lesionó en la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central y tuvo que dejar la cancha. 

Se lesionó Driussi: la larga lista de problemas físicos que sufrió en River

Rating Cero

Contará con un despliegue multiplataforma que abarca televisión abierta, YouTube y Twitch.

Quién conduce los premios Martín Fierro 2026 por TV y streaming

Chiche Gelblung tiene 82 años.

Internaron de urgencia a Chiche Gelblung: se encuentra en terapia intensiva

Se podrá ver por Telefe y su canal de streaming.

A qué hora se entregan los premios Martín Fierro 2026: cómo ver la ceremonia en vivo

Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

Cambios en América TV.

Se filtró el motivo por el que se terminó el último ciclo de Karina Mazzocco

El actor mantiene cambios importantes en su físico.

Proyecto nuevo: como fue la impresionante transformación de Jonah Hill para su próxima película

últimas noticias

El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero de $268.103 millones en abril

El Gobierno celebró un nuevo superávit financiero de más de $268 mil millones en abril

Hace 10 minutos
Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

Hace 24 minutos
Contará con un despliegue multiplataforma que abarca televisión abierta, YouTube y Twitch.

Quién conduce los premios Martín Fierro 2026 por TV y streaming

Hace 31 minutos
play

Linchamiento y muerte en Chascomús: esperan al resultado de la autopsia para determinar la causa del deceso de Kevin

Hace 1 hora
Chiche Gelblung tiene 82 años.

Internaron de urgencia a Chiche Gelblung: se encuentra en terapia intensiva

Hace 1 hora