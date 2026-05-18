Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano El equipo de Eduardo Coudet disputará la final frente a Belgrano el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Por Agregar C5N en









Torneo Apertura: cuánto deberá gastar un hincha de River para viajar a Córdoba por la final ante Belgrano

La cuenta regresiva para la final entre River Plate y Belgrano ya empezó y miles de hinchas “millonarios” comenzaron a sacar cuentas para acompañar al equipo en Córdoba. El partido se jugará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes y los costos para viajar varían ampliamente según el tipo de traslado y hospedaje elegido.

La alternativa más económica contempla viajar en colectivo y alojarse en hoteles básicos o habitaciones compartidas. En ese caso, el gasto total estimado oscila entre 100 mil y 180 mil pesos por persona.

Sin embargo, quienes busquen mayor comodidad deberán afrontar cifras considerablemente más altas. Con hoteles céntricos o ubicados cerca del estadio, el presupuesto puede elevarse hasta una franja de entre 180 mil y 250 mil pesos, incluso manteniendo el viaje terrestre.

El escenario cambia drásticamente para los hinchas que decidan viajar en avión. Sumando vuelos y hospedaje de categoría media o alta, el costo total arranca en torno a los 540 mil pesos y puede superar los 600 mil por persona. A eso todavía habrá que agregarle el valor de la entrada, que aún no fue confirmada oficialmente.

Cuánto le cuesta a un hincha de Belgrano ir a la final La diferencia económica respecto de los simpatizantes de Belgrano es marcada. Al disputarse la final en Córdoba, gran parte de los fanáticos del “Pirata” solamente deberán afrontar gastos de traslado interno hacia el estadio y el valor de la entrada.