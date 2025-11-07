Comenzó lavando platos y se convirtió en uno de las 10 personas más millonarias del mundo Este magnate cuenta con una historia que puede ser considerada como un ejemplo de perseverancia, gracias a una visión que cambió el rumbo de la inteligencia artificial. Por







Huang, que posee cerca del 3% de las acciones de Nvidia. Topceos

La historia de Jensen Huang comenzó limpiando platos y hoy es uno de los hombres más ricos del planeta.

Su liderazgo en Nvidia la transformó en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de 5 billones de dólares.

La compañía es clave en el desarrollo global de la inteligencia artificial, con clientes como Google, Microsoft y Meta.

Nvidia pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a liderar la revolución tecnológica más importante del siglo XXI. El camino de Jensen Huang, fundador y actual CEO de Nvidia, es una de las historias de éxito más inspiradoras del mundo tecnológico. De orígenes humildes, su vida cambió radicalmente al crear una compañía que hoy lidera el desarrollo de chips para inteligencia artificial, marcando un antes y un después en la industria.

A sus 62 años, este magnate es considerado una figura central en el avance global de la IA. Su liderazgo no solo ubicó a Nvidia entre las empresas más valiosas del planeta, sino que también lo llevó a integrar el selecto grupo de las diez personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 178 mil millones de dólares, según Forbes. El hito se alcanzó cuando Nvidia superó los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la primera empresa en lograrlo.

Jen-Hsun Huang Bloomberg El ascenso de Jen-Hsun Huang, CEO y presidente de Nvidia Nacido en Taiwán bajo el nombre de Jen-Hsun Huang, su infancia transcurrió entre su país natal y Tailandia, hasta emigrar a Estados Unidos. De joven trabajó en un restaurante lavando platos, experiencia que, según él mismo relató, le enseñó la importancia de la humildad y el esfuerzo.

Se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y luego obtuvo una maestría en Stanford. Antes de fundar Nvidia en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, trabajó en diversas empresas del sector tecnológico. Curiosamente, la idea de la compañía surgió en una charla dentro de la misma cadena de restaurantes donde había trabajado años atrás.

Jen-Hsun Huang DenmarkBridge Desde sus comienzos, Nvidia se enfocó en desarrollar unidades de procesamiento gráfico (GPU), que revolucionaron la industria del videojuego. Con el tiempo, esas mismas tecnologías evolucionaron hasta convertirse en la base del desarrollo de inteligencia artificial, impulsando sistemas como ChatGPT y modelos de IA de empresas líderes como Google, Amazon, Meta y Microsoft.