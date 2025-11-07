Huang, que posee cerca del 3% de las acciones de Nvidia.
La historia de Jensen Huang comenzó limpiando platos y hoy es uno de los hombres más ricos del planeta.
Su liderazgo en Nvidia la transformó en la primera empresa en alcanzar un valor de mercado de 5 billones de dólares.
La compañía es clave en el desarrollo global de la inteligencia artificial, con clientes como Google, Microsoft y Meta.
Nvidia pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a liderar la revolución tecnológica más importante del siglo XXI.
El camino de Jensen Huang, fundador y actual CEO de Nvidia, es una de las historias de éxito más inspiradoras del mundo tecnológico. De orígenes humildes, su vida cambió radicalmente al crear una compañía que hoy lidera el desarrollo de chips para inteligencia artificial, marcando un antes y un después en la industria.
A sus 62 años, este magnate es considerado una figura central en el avance global de la IA. Su liderazgo no solo ubicó a Nvidia entre las empresas más valiosas del planeta, sino que también lo llevó a integrar el selecto grupo de las diez personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 178 mil millones de dólares, según Forbes. El hito se alcanzó cuando Nvidia superó los 5 billones de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la primera empresa en lograrlo.
El ascenso de Jen-Hsun Huang, CEO y presidente de Nvidia
Nacido en Taiwán bajo el nombre de Jen-Hsun Huang, su infancia transcurrió entre su país natal y Tailandia, hasta emigrar a Estados Unidos. De joven trabajó en un restaurante lavando platos, experiencia que, según él mismo relató, le enseñó la importancia de la humildad y el esfuerzo.
Se graduó en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y luego obtuvo una maestría en Stanford. Antes de fundar Nvidia en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, trabajó en diversas empresas del sector tecnológico. Curiosamente, la idea de la compañía surgió en una charla dentro de la misma cadena de restaurantes donde había trabajado años atrás.
Desde sus comienzos, Nvidia se enfocó en desarrollar unidades de procesamiento gráfico (GPU), que revolucionaron la industria del videojuego. Con el tiempo, esas mismas tecnologías evolucionaron hasta convertirse en la base del desarrollo de inteligencia artificial, impulsando sistemas como ChatGPT y modelos de IA de empresas líderes como Google, Amazon, Meta y Microsoft.
El éxito de Nvidia se encuentra en su capacidad para innovar constantemente. Sus chips H100, A100 y la línea Blackwell (B100) son actualmente los más demandados del mercado y fundamentales para el entrenamiento de modelos de IA de gran escala. Este crecimiento llevó a que las acciones de la empresa se multiplicaran por doce en apenas tres años.
Huang, que posee cerca del 3% de las acciones de Nvidia, se convirtió en símbolo de la nueva era tecnológica. Su visión transformó a una pequeña startup en la compañía más influyente del mundo digital, con un papel decisivo en la computación moderna, los videojuegos y la inteligencia artificial.