Las impresionantes dunas que están en Argentina y son de las más grandes del mundo

En el corazón del noroeste argentino se esconde un paisaje surrealista que desafía los límites de la naturaleza y ostenta reconocimiento mundial.

El turismo nacional se destaca por una propuesta muy variada, con una infinidad de destinos deslumbrantes para conocer. La geografía argentina es un caso extraordinario que ofrece paisajes tan diversos, desde las cumbres nevadas de los Andes hasta las selvas húmedas del Litoral y los glaciares del Sur.

El pueblo de Córdoba que tiene un puñado de habitantes y que algunos eligen para un descanso profundo

Entre estos tesoros ocultos se destaca un rincón en el noroeste argentino donde el viento y el tiempo formaron un océano de arena blanca: Las Dunas de Tatón . No solo es un escenario visualmente impactante, sino que ostenta un récord global al ser consideradas las más grandes del mundo.

En este punto, es importante diferenciar la extensión de los desiertos con la altura de sus formaciones; mientras que el Sahara o el Namib son los más vastos del mundo, en Catamarca se encuentra la Duna Federico Kirbus , que con sus 1.230 metros de altura vertical es considerada la más alta del planeta y un lugar imperdible para los más aventureros.

Este fenómeno natural se encuentra en el departamento de Tinogasta , en la provincia de Catamarca, muy cerca de la localidad de Fiambalá . El complejo de dunas rodea al pequeño y pintoresco pueblo de Tatón, integrándose en un valle rodeado por la precordillera andina.

La zona se caracteriza por una altitud elevada, donde la Duna Kirbus alcanza su cima a casi 2.845 metros sobre el nivel del mar.

Qué puedo hacer en las Dunas de Tatón

dunas del taton Tripin argentina

Para los visitantes, Fiambalá suele ser la base de operaciones principal, ya que ofrece servicios de hotelería y sus famosas termas, ideales para relajarse luego de explorar los gigantescos médanos de la región. En cuanto a las dunas, el principal atractivo es el sandboard.

Debido a la inclinación y la calidad de la arena, es considerado uno de los mejores lugares del mundo para deslizarse en tabla. Tanto principiantes como expertos llegan a este destino para descender por las laderas de la Duna Kirbus, viviendo una experiencia de adrenalina pura con vistas panorámicas que resultan difíciles de creer. Subir a la cima a pie implica cierto esfuerzo físico pero la recompensa visual es inigualable.

Además del deporte de tabla, el terreno es el paraíso de las travesías 4x4 y los cuatriciclos. No por nada este sector fue durante años un tramo emblemático del Rally Dakar.

Las dunas de Taton, Catamarca Una de las maravillas es ver cómo las imponentes dunas se comportan con el viento. Sin Atajos Films

Los amantes de la fotografía también encuentran en Tatón un escenario perfecto para conseguir fotos únicas. Si bien es un destino que se puede visitar todo el año, se recomienda evitar los meses entre diciembre y febrero por las altas temperaturas que se registran durante el día.

Cómo llegar a las Dunas de Tatón desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es extenso pero fascinante, cubriendo aproximadamente 1.350 kilómetros. La ruta más habitual implica tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por Rosario y Córdoba, para luego desviarse hacia la Ruta Nacional 60 en dirección a Catamarca.

Una vez en la provincia del norte, se debe continuar por la Ruta 60 hasta Fiambalá. Desde allí, el acceso a las dunas de Tatón requiere de un último tramo de unos 30 kilómetros por caminos que suelen demandar el uso de vehículos tipo 4x4 para ingresar a las zonas más profundas de los médanos.