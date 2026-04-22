Escapada de Buenos Aires: el destino maravilloso al que se puede llegar en tren por tan solo $1.100

La posibilidad de hacer una escapada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por poco más de $1.100 posiciona a Chascomús como una de las alternativas más accesibles para una salida breve. Este costo se explica por la conexión en tren desde Plaza Constitución , que permite viajar de manera económica, simple y sin complicaciones.

Con servicios regulares y una duración aproximada de dos horas , el trayecto ferroviario puede realizarse de forma directa o con trasbordo en Alejandro Korn. Durante el recorrido se atraviesan localidades del sur del conurbano y zonas rurales, lo que suma valor a la experiencia.

Además de su practicidad, el tren permite evitar el tránsito y reducir gastos frente a otras opciones de traslado. La cercanía del destino y su conectividad refuerzan su elección como una propuesta frecuente para escapadas de corta duración.

Chascomús se ubica en la provincia de Buenos Aires , a poco más de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la región pampeana. Se trata de una localidad reconocida por su cercanía y su fácil acceso, lo que la posiciona como un destino ideal para escapadas breves.

La conexión ferroviaria posiciona a Chascomús como un destino clave para el turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con opciones de viaje económicas y de fácil acceso.

El principal atractivo es la Laguna de Chascomús , un amplio espejo de agua rodeado de espacios naturales que se integra al entramado urbano. La cercanía entre la estación de tren y la laguna permite un acceso rápido, ya sea caminando o mediante transporte local.

Qué puedo hacer en Chascomús

Una vez en el destino, la laguna se presenta como el eje central de las actividades. En este entorno se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta y actividades acuáticas como kayak, además de disfrutar del paisaje en un entorno natural.

La ciudad cuenta con una costanera equipada, espacios verdes y sectores con parrillas que permiten organizar una jornada al aire libre. Estos espacios son utilizados tanto por visitantes como por residentes, especialmente durante fines de semana y feriados.

Además, Chascomús ofrece propuestas culturales, opciones gastronómicas y alojamientos para quienes deciden extender su estadía. La combinación entre naturaleza y servicios permite adaptar la visita a diferentes tipos de planes.

Cómo llegar a Chascomús

En transporte público, el tren de la línea Roca es la opción central para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires. El punto de partida es la estación Plaza Constitución, uno de los principales nodos ferroviarios del área metropolitana, al que se puede acceder mediante subte, colectivo o tren desde distintos puntos de la ciudad. Desde allí salen los servicios hacia Chascomús, algunos directos (como los que continúan hacia Mar del Plata) y otros con trasbordo en Alejandro Korn. El viaje dura aproximadamente dos horas y el descenso se realiza en la estación Chascomús, ubicada a pocos minutos de la laguna, lo que permite continuar el recorrido a pie o en transporte local.

Los trenes funcionan todos los días, desde la madrugada hasta la noche, y el pasaje se paga con tarjeta SUBE. El costo ronda los $1.120 en abril de 2026, según el tarifario oficial, lo que lo convierte en una de las alternativas más económicas para este trayecto. Durante el recorrido se atraviesan zonas del sur del conurbano y áreas rurales, lo que suma un componente paisajístico al viaje.

Chascomus: laguna y rambla Chascomús combina naturaleza y servicios en un destino cercano, donde el turismo se desarrolla alrededor de la laguna y sus espacios recreativos. Municipalidad de Chascomús

En auto, el recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires es de aproximadamente 120 kilómetros, tomando la Autovía 2 en dirección a la costa atlántica. El tiempo estimado de viaje es de alrededor de 1 hora y 30 minutos, dependiendo de las condiciones del tránsito.