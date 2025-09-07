Las 2 pizzerías de Buenos Aires para comer pizza con alta dosis de muzzarella

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la pizza de muzzarella es uno de que no puede faltar en una carta.

Afortunadamente, la ciudad es una capital de la pizza, donde las porciones se sirven con abundantes ingredientes, y con un sabor potente y exquisito . En esa línea, tanto en La Boca como en Colegiales existen dos pizzerías que ya se han convertido en clásicos de la gastronomía porteña.

En 2018 su pizza fue elegida la mejor de la Ciudad de Buenos Aires . Sin embargo, desde 1939 —su inauguración— que La Mezzetta es un clásico para disfrutar de una de las mejores pizzas de la ciudad. La preparación del plato italiano da como resultado unas porciones abundantes y llenas de muzzarella.

En este sentido, se hace al molde, alta, bien cargada de ingredientes y con sabores clásicos: muzzarella, fugazzetta, anchoa y napolitana. Asimismo, uno de los clásicos es fugazzetta rellena, y se rumorea que cada porción de estas lleva un kilo y medio de queso. Por otra parte, la disposición del lugar obliga a los comensales a comer de la forma más tradicional: en la barra y de parado.

La Mezzetta queda ubicada en Avenida Álvarez Thomas 1321 , en el límite entre Colegiales y Villa Ortúzar. Abre de lunes a jueves desde las 9 hasta la medianoche, y viernes y sábados de 9 a 1.

Banchero

Banchero es uno de los clásicos en cuanto a lo que a pizza se refiere. Ofrece una gran variedad de pizzas, entre ellas la fugazza con queso —ellos mismos aseguran haber creado esta variante—, de muzzarella con salsa de tomate y aceitunas, con jamón cocido y con fetas de ají morrón y anchoas, con huevo duro, con quesos roquefort o Provolone, a la napolitana (con rodajas de tomate y ajo) o a la calabresa (con longaniza).

También se pueden pedir variedades más costosas, como con ananá, y palmitos, con verdura y con mariscos, entre otras. Por otro lado, este restaurante además sirve empanadas de carne vacuna, de jamón y queso, de pollo, de humita, etc. y tartas. También ofrece carnes a la parrilla, minutas y pastas caseras.

BANCHERO GOOGLE

Su casa principal está en el cruce de la Avenida Almirante Brown y la calle Suárez, en el barrio de La Boca. Además de su local fundacional, ha colocado sucursales en lugares estratégicos de los circuitos gastronómicos de Buenos Aires, entre ellos la Sucursal Centro, ubicada en la planta baja del Edificio Andes en Avenida Corrientes 1300 esquina Talcahuano.