Las 2 cafeterías de Buenos Aires que casi nadie conoce pero que son excelentes Dos espacios históricos ofrecen cafés con encanto en plena ciudad. Sus patios internos y arquitectura original los vuelven ideales para una pausa distinta. Por + Seguir en







En estos espacios se mezclan historia, patios escondidos y cafés que permiten hacer una pausa. Freepik

Buenos Aires guarda espacios gastronómicos casi ocultos que sorprenden por su encanto y ambiente único.

Dos cafeterías con historia, arquitectura destacada y rincones verdes ofrecen una experiencia distinta en plena ciudad.

Ambas propuestas funcionan en edificios antiguos que conservan detalles originales y patios internos llenos de calma.

Son alternativas ideales para quienes buscan un descanso del ritmo urbano sin salir del casco porteño. La Ciudad de Buenos Aires esconde rincones que mantienen la posibilidad de vivir la tradición cafetera que se heredó de la inmigración europea. Entre calles y edificios históricos, todavía existen confiterías poco conocidas que ofrecen ambientes tranquilos, buena ambientación y propuestas culinarias ligadas a la identidad porteña.

El surgimiento de estos espacios se remonta a finales del siglo XIX, cuando la ciudad inició su transformación arquitectónica y adoptó usos y costumbres llegados de París y de Italia. Ese legado se refleja en numerosos edificios que hoy conservan estructuras originales, jardines internos y salones con mobiliario clásico.

Como en casa TripAdvisor Como en casa En la esquina de Vicente López y Ayacucho, en el barrio de Recoleta, se encuentra una confitería que suele pasar inadvertida debido a su fachada cubierta por enredaderas durante gran parte del año. La confitería ocupa la antigua cochera y área de servicio de la casa que fue residencia de una familia importante de fines del siglo XIX.

Su acceso puede ser discreto, pero detrás se abre un patio interno con una fuente central que ofrece un ambiente tranquilo, ideal para desconectar del ritmo porteño. La propuesta gastronómica incluye opciones variadas, aunque destaca por sus desayunos y meriendas, donde la pastelería es la preferida de los comensales. Permanece abierto todos los días de 9.00 a 20.00.

IADT Tumblr Antigua sala de médicos del edificio IADT Dentro del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, en Marcelo Torcuato de Alvear 2439, funciona otra cafetería cargada de historia. El edificio presenta una fachada de estilo francés y una entrada principal que lleva a un sector interno con patio, fuente de agua, un reloj de pie y dos esculturas de galgos en bronce.