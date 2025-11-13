13 de noviembre de 2025 Inicio
Este bar oculto de Buenos Aires tiene un acceso por una puerta secreta y es famoso mundialmente: ¿dónde está?

Ubicado en Recoleta, sorprende con su entrada secreta y una propuesta que une historia, arte y coctelería de autor reconocida en todo el mundo.

Florería Atlántico

Florería Atlántico, uno de los bares premiados.

Este bar se convirtió en un referente de la coctelería internacional.

  • Es uno de los bares más reconocidos del mundo y se encuentra oculto tras una puerta secreta en Recoleta.
  • Fue elegido entre los 50 mejores bares del planeta y destaca por su ambientación inspirada en el siglo XX.
  • Su carta de cócteles propone un recorrido sensorial por distintos países con tragos únicos y tapas de autor.
  • La experiencia comienza en una florería y continúa en un sótano que recrea la historia y la cultura de Buenos Aires.

En Recoleta se esconde uno de los secretos mejor guardados de la noche porteña. Detrás de una fachada discreta, este bar sorprende con un concepto que integra historia, gastronomía y arte en un ambiente que transporta a otra época. La experiencia comienza al ingresar por una puerta oculta, que da paso a un espacio subterráneo donde la música, los aromas y los sabores construyen una atmósfera única.

Desde su apertura, este bar se convirtió en un referente de la coctelería internacional, reconocido por los premios The World’s 50 Best Bars y aclamado por su propuesta innovadora. Su creador, Tato Giovannoni, transformó un antiguo sótano en un viaje sensorial donde cada detalle evoca la identidad porteña y la mezcla cultural de los inmigrantes que llegaron al país.

Entre luces tenues, flores frescas y una carta que homenajea las raíces gastronómicas de distintos continentes, este rincón secreto ofrece una experiencia que combina creatividad, elegancia y tradición.

Cómo llegar al bar oculto de Buenos Aires que tiene una puerta secreta para ingresar

El bar en cuestión es Florería Atlántico, ubicado en la calle Arroyo 872, en pleno barrio de Recoleta. Su entrada está disimulada detrás de una florería, lo que contribuye al encanto y misterio del lugar. Al atravesar una puerta frigorífica y descender por una escalera, los visitantes ingresan a un sótano ambientado con un estilo inspirado en los primeros años del siglo XX.

Desde 2016, Florería Atlántico figura entre los mejores bares del mundo y, en 2019, alcanzó el tercer puesto en el prestigioso ranking global. Su propuesta se destaca por combinar cocteles de autor, gastronomía internacional y un ambiente íntimo que rescata la esencia cultural de Buenos Aires.

Florería Atlántico bar

En la carta sobresalen tragos como el Kintu, inspirado en Uganda, o el Bissap, originario de Senegal, junto a clásicos reinterpretados con ingredientes locales. Además, su menú incluye tapas, carnes y pescados frescos pensados para acompañar cada bebida.

El espacio también cuenta con una tienda donde se venden flores, libros, vinos y productos gourmet, abierta de lunes a viernes de 11 a 1.30 y los fines de semana a partir de las 16. El bar, por su parte, funciona todos los días de 16 a 2.

Su creador, Tato Giovannoni, define la experiencia como un homenaje a las culturas que dieron forma a la identidad argentina: “Florería Atlántico no es solo un bar; es una historia viva que celebra la diversidad y la creatividad”.

