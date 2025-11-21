Es un bar oculto, se encuentra ambientado en la era victoriana y no te lo podés perder en Buenos Aires: dónde está Este lugar sorprende con su estética histórica y su menú para compartir. Su ambiente temático y su coctelería lo vuelven una visita ideal. Por







Un bar oculto de Palermo atrae por su ambientación inspirada en la era victoriana y su propuesta de coctelería.

Su estética mezcla engranajes, máquinas y guiños históricos que envuelven al visitante en una experiencia temática única.

El menú ofrece platos destacados que acompañan la atmósfera del lugar con sabores intensos y opciones variadas.

Su ubicación en Costa Rica 4827 y su horario nocturno lo vuelven un punto ideal para salir en CABA. Victoria Brown es uno de los bares más particulares de Palermo, destacado por recrear la magia estética de la era victoriana dentro de un espacio oculto. Su estilo y su coctelería de alto nivel lo convirtieron en una opción muy buscada por quienes disfrutan de experiencias temáticas.

En los últimos años, este tipo de propuestas ganó protagonismo en Buenos Aires, donde los bares escondidos y ambientaciones históricas se multiplicaron como alternativa a los clásicos bares tradicionales. Dentro de esa tendencia, este local logró diferenciarse gracias a un concepto visual marcado por engranajes, máquinas y referencias a la reina Victoria.

Esa mezcla entre referencias históricas, un cuidado diseño y una carta que acompaña la estética del lugar es lo que atrae a visitantes curiosos que buscan algo más que un simple trago.

Cómo es el bar que te lleva a la era victoriana y es ideal para visitar en CABA. Victoria Brown está ubicado en Palermo, en Costa Rica 4827, y fue pensado como un homenaje a la época victoriana, un período atravesado por grandes transformaciones en el arte, la literatura y la industria. Su ambientación recrea un mundo de engranajes en movimiento y sonidos de máquinas reales, creando una atmósfera vibrante que envuelve desde el primer paso. El guiño a la reina Victoria y a un acompañante secreto suma un toque enigmático al recorrido.

La propuesta gastronómica acompaña la estética con una variedad de platos que destacan por su presentación y sabor. Entre las opciones se encuentran langostinos panizados con salsas picantes y cítricas, una marquise de chocolate servida con crema de café y mermelada de frutos rojos, empanadas de matambre de ternera y una burrata acompañada de tomates confitados, mix de verdes, naranja y reducción de aceto.

El bar funciona únicamente por la noche. Abre los martes y miércoles de 20 a 2, los jueves de 20 a 3 y los viernes y sábados de 20 a 4, lo que le permite ser considerado un punto perfecto para disfrutar de una salida nocturna distinta en Palermo.